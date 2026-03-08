Reunión ministerial de la Liga Árabe coordina respuesta a ataques iraníes en el G.Pérsico

Redacción internacional, 8 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe, compuesta por 22 Estados, mantuvieron este domingo una reunión por videoconferencia para acordar una respuesta coordinada tras los ataques iraníes con misiles y drones contra los países árabes del golfo Pérsico.

La reunión fue convocada tras una petición en este sentido presentada por Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Omán y Baréin, además de Egipto y Jordania, "ante la agresión iraní contra los estados del Golfo", según anunció el secretario general adjunto de la Liga Árabe, Hossam Zaki, al inicio del encuentro.

Indicó que "esta conferencia sirve de marco para un enfoque árabe unificado ante los ataques contra los países árabes", tras subrayar que los ataques iraníes "han sorprendido" a sus vecinos, varios de los cuales, como Omán y Catar, "habían hecho claros esfuerzos" para mediar entre Teherán y Estados Unidos, y "evitarle a Irán y a la región los horrores de esta guerra".

Por su parte, el secretario general del organismo panárabe, Ahmed Abulgheit, condenó una vez más como "escalada injustificada y no justificados" los lanzamientos iraníes, y consideró que "se trata de un error que Irán debe corregir de forma inmediata".

Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, que junto con Omán integran el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son blancos desde la semana pasada de ataques con misiles y drones iraníes.

Según sus Gobiernos, la mayor parte de esos lanzamientos contra instalaciones civiles y militares, han sido interceptados, si bien se informó de la muerte de varias personas y heridas a otras decenas por metrallas de misiles.

Las autoridades iraníes afirman que sus ataques van dirigidos contra las bases e intereses estadounidenses en los países árabes del golfo Pérsico, y no contra el territorio de esas naciones.

Abulgheit acusó a Irán de "lanzar una agresión contra los pueblos" árabes del Golfo, y de "tener como blanco instalaciones vitales y civiles, llevando a toda la región en una ruta de suma gravedad". EFE