Agencias

Policía noruega investiga una explosión cerca a la embajada de EE.UU. en Oslo

Guardar

Redacción Internacional, 8 mar (EFE).- La Policía noruega investiga una fuerte explosión ocurrida en la madrugada de este domingo cerca de la embajada de Estados Unidos en Oslo, que por ahora no ha dejado víctimas, según informó la institución en un comunicado publicado en su sitio web.

De acuerdo a la publicación, "aproximadamente a la 1:00 (00.GMT) se reportó una fuerte explosión en el lugar" a la que acudieron guardias, investigadores y servicios de emergencia y tras contactar a la embajada se confirmó que "no se reportaron heridos".

Testigos citados por medios locales confirmaron un fuerte estruendo y luego una columna de humo sobre el área de la representación diplomática.

“La policía cuenta con amplios recursos para mantener la seguridad en los alrededores de la embajada de EE.UU.”, señaló la institución, mientras continúa la investigación, ya que “no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados”.

El incidente ocurre en medio de la alerta en varias embajadas estadounidenses debido a la guerra que Estados Unidos libra junto con Israel contra Irán, lo que ha llevado a incrementar las medidas de seguridad en distintas sedes diplomáticas.

Temas Relacionados

EFEefeinternacionalnoruegaeeuuexplosionembajadapoliciaautoridadesinvestigacionseguridad

Últimas Noticias

Al menos 40 muertos en un nuevo derrumbe en la mina de coltán de Rubaya, en República Democrática del Congo

Decenas de personas han perdido la vida tras un nuevo accidente en una explotación irregular controlada por rebeldes en el este del país, donde los derrumbes previos han dejado centenares de víctimas y las operaciones continúan pese a la prohibición estatal

Al menos 40 muertos en

Flamengo comienza con una goleada la búsqueda del tricampeonato

Infobae

Úrsula Corberó, radiante de felicidad y volcada en el pequeño Dante en sus primeros días como mamá

Acompañada por su madre y con una sonrisa permanente, la actriz refleja entusiasmo tras el nacimiento de su hijo, mientras comparte que “todo soñado” en referencia al parto y afirma sentirse “muy contenta” en esta nueva etapa

Úrsula Corberó, radiante de felicidad

Israel ataca en Beirut a comandantes de la Fuerza Quds iraní para el Líbano

Infobae

Huawei lanza la solución AI Education Center (AIEC)

Infobae