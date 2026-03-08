Países del Golfo Pérsico califican de escalada los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin

Redacción Internacional, 8 mar (EFE).- Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), una alianza de los seis Estados más ricos de la península Arábiga, calificaron este domingo de peligrosa escalada los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin.

El secretario general de la organización, Jasem Mohamed Albudaiwi, condenó en un comunicado "los nefastos ataques iraníes contra infraestructuras" de Kuwait y Baréin, y añadió que reflejan la "escalada de violencia" seguid por Teherán para "desestabilizar la seguridad y la estabilidad en la región".

Integrado por Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Catar y Baréin, además de Arabia Saudí, el CCG afirmó además que los ataques contra "instalaciones vitales e infraestructura civil" son una violación de las normas internacionales.

Las Fuerzas Armadas de Kuwait denunciaron que en la madrugada de este domingo una oleada de drones ingresó al espacio aéreo del país y atacaron infraestructura críticas como el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

En la red social X, el Ministerio de Información kuwaití afirmó que los bomberos estaban trabajando en controlar incendios en el aeropuerto y en la sede de la Institución Pública de Seguridad Social.

Además, el Ministerio del Interior señaló en un comunicado que dos militares murieron "mientras cumplían con su deber nacional en el marco de las tareas de seguridad", aunque no aportó detalles sobre lo sucedido ni mencionó a Irán.

Baréin informó por su parte de ataques iraníes cerca de una base militar estadounidense. "La agresión iraní tiene como objetivo una instalación cerca de Mina Salman", puerto que alberga una base militar estadounidense, dijo el Ministerio del Interior de Baréin en la red social X.

"Defensa Civil está tomando medidas para controlar el incendio", añadieron las autoridades.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó del lanzamiento de una nueva oleada de ataques contra Israel y activos estadounidenses en Oriente Medio. La base estadounidense situada en Arifjan, Kuwait, fue golpeada con misiles de precisión, añadió el medio.

Estas incursiones se dan en medio de la escalada regional derivada de la guerra iniciada hace una semana por Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que se ha extendido a varios países de Oriente Medio y que ha incluido ataques con misiles y drones contra bases e instalaciones en la región.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií Hizbulá se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Irán) atacando en represalia el norte de Israel.

En Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas han perdido la vida la noche de este sábado durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa. EFE