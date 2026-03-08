Agencias

Pacha Espino: "Sumamos, que es lo importante"

Sevilla, 8 mar (EFE).- Luis Alfonso 'Pacha' Espino, jugador uruguayo del Rayo Vallecano, ha manifestado, tras el empate de su equipo ante el Sevilla (1-1) en el Ramón Sánchez Pizjuán, que, pese a que querían ganar, sumaron, "que es lo importante".

"Todo lo que sea sumar es importante. Todo lo que sea sumar es bueno. Demostramos todo el partido que quisimos ir. Tenemos ese sabor amargo por no ganar, pero lo bueno es sumar”, dijo en los micrófonos de Movistar+.

Sobre el gol que a su equipo le da un punto ante el Sevilla, explicó que trató "de ponerlo al segundo palo y salió perfecto”.

