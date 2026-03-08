"Ni un paso atrás": chilenas toman las calles antes del arribo de la ultraderecha al poder

Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- Al grito de "Ni un paso atrás", miles de chilenas salieron este domingo a las calles de Santiago para conmemorar un nuevo 8M, a tres días de que la extrema derecha llegue por primera vez al poder en Chile, y alertaron de los riegos que suponen para los derechos de las mujeres las convicciones ultracatólicas del futuro mandatario, José Antonio Kast.

"En unos días tendremos un Gobierno que ha declarado abiertamente tener una agenda antiderechos de las mujeres y estamos convocando a organizarnos", dijo a EFE Vesna Madariaga, vocera de la Coordinadora 8M, la principal organización feminista del país.

Con carteles en las que se leían consignas como "¡Qué Kastigo!" o "Aborto sí o aborto no", la marcha partió desde la emblemática Plaza Italia, epicentro del estallido social de 2019, y transcurrió por la principal arteria de la capital.

Cuando las manifestantes pasaban frente a La Moneda, sede del Gobierno y donde el 11 de marzo Kast dará su primer discurso como mandatario, saltaban y gritaban al unísono: "Yo no voté por él".

"Tenemos que seguir unidas porque se viene algo muy duro. En 1973 sufrimos un golpe de Estado terrible, perdimos muchos derechos en esa dictadura cruel y luego los reconquistamos con mucho esfuerzo. Ahora tenemos miedo de volverlos a perder", reconoció a EFE Anabela Díaz, una pensionada de 66 años.

"Esta marcha es también por las que no están", agregó a EFE su amiga Marcela, también jubilada.

Padre de nueve hijos y miembro del movimiento católico Schönstat, Kast votó en contra de la despenalización del divorcio, del aborto en tres causales y de la distribución de la píldora del día después cuando fue diputado, entre 2002-2018.

En sus dos intentos anteriores por llegar a La Moneda se comprometió a derogar la Ley del aborto -vigente desde 2017- y a eliminar el Ministerio de la Mujer, algo a lo que renunció en esta campaña para conservar el voto femenino que en 2021 le dio la Presidencia al progresista Gabriel Boric.

Aunque ha prometido que no dará la "batalla cultural" y que se centrará en las principales preocupaciones de los chilenos (la delincuencia y la economía), el movimiento feminista desconfía.

"Vamos a estar muy alerta", declaró a EFE la profesora Clara Vega, de 34 años, que acudió a la marcha con su hija adolescente: "Ellas son el futuro de esta lucha", añadió.

Unos metros más adelante, una mujer vestida de sufragista posaba delante de un enorme cartel verde (el color de la lucha a favor del aborto), en el que se leía: "No retrocederemos en derechos".

"Hay que recordar que llevamos harto tiempo en esta lucha y que gracias a muchas mujeres valientes que se manifestaron antes estamos hoy aquí", subrayó a EFE minutos después.

Expresidente del Political Network for Values (PNW), una organización que promueve la familia tradicional y de la que también forma parte el húngaro Viktor Orbán o el partido español Vox, Kast designó como futura ministra de la Mujer a la evangélica Judith Marín, una conocida antiabortista.

"No puede ser la cara pública de quienes tienen que defender con estándares de derechos humanos, tanto a las mujeres como a las diversidad sexual", denunció a EFE Priscila González, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

González dijo además que cree que "las políticas públicas van a empezar a carecer de perspectiva de género" y que varios proyectos de ley a favor de los derechos de las mujeres "van a quedar estancados", entre ellos uno que se discute en el Parlamento para legalizar el aborto sin causales hasta la semana 14 de gestación. EFE

