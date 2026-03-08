Muere un soldado de EE. UU. herido en un ataque de Irán en Arabia Saudí

Miami, 8 mar (EFE).- Un soldado de Estados Unidos murió tras haber resultado herido en Arabia Saudí en uno de los primeros ataques de Irán en la guerra, con lo que suman siete fallecidos estadounidenses, informó este domingo el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

El organismo, con sede en Florida, reveló en un comunicado que el militar murió la noche del sábado "por heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní a lo largo de Oriente Medio" después de haber quedado "seriamente herido" en un ataque a tropas estadounidenses en Arabia Saudí el 1 de marzo.

"Este es el séptimo miembro en servicio activo que ha muerto en acción durante la Operación Furia Épica. Grandes operaciones de combate continúan", indicó el CENTCOM.

La identidad del "militar fallecido" no se revelará en un plazo de 24 horas, a la espera de que los familiares identifiquen al fallecido.

El deceso se revela apenas unos días después de la llegada a Estados Unidos de los cuerpos de seis soldados fallecidos en Kuwait por el ataque con un dron de Irán, por lo que el presidente de EE. UU., Donald Trump, encabezó la ceremonia del traslado digno de los cuerpos y prometió "mantener al mínimo" las muertes estadounidenses.

"Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay esas (bajas), vamos a mantenerlo al mínimo", indicó el presidente en Miami antes del homenaje.

Trump también aseguró el sábado que solo enviaría tropas estadounidenses sobre el terreno por "una muy buena razón", aunque el medio Axios reportó este domingo que Estados Unidos e Israel analizan enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido. EFE