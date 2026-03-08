Agencias

Los suizos apoyan de forma contundente en referéndum la defensa del dinero en efectivo

Ginebra, 8 mar (EFE).- Un 73 % de los votantes suizos respaldó este domingo una iniciativa en favor de que las entidades del Estado garanticen que habrá siempre disponibilidad de dinero en efectivo en la moneda nacional, y se descarta que alguna vez pueda ser reemplazado por dinero virtual.

El texto aprobado en referéndum establece que esa garantía quedará inscrita en la Constitución.

A pesar de que este apoyo claro al dinero en metálico, las autoridades suizas continuarán valorando, como lo están haciendo varios países de Europa y China, la posibilidad de lanzar en el futuro el "franco suizo virtual", una suerte de criptomoneda emitida por el Banco Central de Suiza, que tras el resultado de la votación de hoy tendrá de convivir -en caso de hacerse realidad- con dinero expresado en monedas y billetes.

Este resultado también garantiza que Suiza no perderá uno de sus récords mundiales, inscrito en el "Libro Guinness de los Récords", relacionado con la utilización de la moneda más antigua del mundo: los 10 céntimos de franco suizo, acuñada sin cambios desde 1879.

En detalle, la iniciativa aprobada hoy y que en breve entrará en la legislación helvética establece que las autoridades monetarias deberán velar para que siempre haya disponibilidad de monedas y billetes. EFE

