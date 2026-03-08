"Los estándares se vuelven globales": Feng Xingya, presidente de GAC, aboga por fortalecer la competitividad mundial del sector automotriz de China

PEKÍN, 8 de marzo de 2026

PEKÍN, 8 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Feng Xingya, presidente del Grupo GAC y diputado a la Asamblea Popular Nacional, llegó a Pekín para participar en las Dos Sesiones Nacionales de 2026. Xingya presentó varias propuestas centradas en el desarrollo de alta calidad de la industria automotriz de China y la mejora del bienestar público. En particular, sus propuestas sobre las exportaciones de automóviles destacan el sólido crecimiento del sector automotriz de China a medida que avanza hacia el liderazgo mundial.

Al abordar desafíos como las normas diversas a nivel mundial y la débil influencia internacional de las nacionales, Feng Xingya sugiere establecer un sistema de servicio de cumplimiento, alinear las normas chinas con las internacionales y fortalecer la coordinación entre las empresas nacionales. Estas medidas tienen como objetivo convertir las ventajas tecnológicas de las exportaciones en competitividad y ayudar a China a pasar de ser un "gran exportador" a un "líder mundial del sector". Xingya hace hincapié en que acelerar la internacionalización de las normas chinas y aprovechar el poder del discurso en el establecimiento de normas es clave para el desarrollo de la exportación de automóviles de alta calidad.

El Sr. Feng afirma que GAC continuará impulsando la modernización industrial mediante la innovación tecnológica, con el fin de convertir a China en una potencia automotriz y mejorar el bienestar de las personas al servicio de la estrategia nacional, a la vez que ofrece experiencias de movilidad superiores y soluciones de transporte ecológicas a los consumidores de todo el mundo.

En términos de exportaciones, GAC se expandió a 86 países y regiones y sus canales de venta han aumentado a 650 a nivel mundial. Además, la empresa ha establecido cinco plantas KD en cinco países. En 2026, GAC continuó con el impulso de su crecimiento exponencial de los dos años anteriores, con un aumento de las ventas en el extranjero del 69 % interanual en enero. En febrero, las ventas mensuales en el extranjero aumentaron un 114 % interanual. Durante los dos primeros meses del año, las ventas acumuladas en el extranjero aumentaron un 86 % interanual, lo que demuestra un sólido impulso de expansión en los mercados internacionales.

De cara al futuro, GAC acelerará la expansión mundial coordinada de su cadena industrial, ecosistema, digitalización y sistemas financieros. Mediante la innovación continua en el desarrollo de productos, la construcción de canales y los enfoques operativos, GAC busca "globalizarse, profundizar y ascender" de manera integral, para contribuir al desarrollo de una potencia automotriz.

