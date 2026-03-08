Israel recrudece sus ataques a Irán y Líbano y Teherán elige a un nuevo líder supremo

Redacción Internacional, 8 mar (EFE).- En el noveno día de guerra, Israel bombardeó por primera vez Beirut y atacó 400 objetivos en Irán, mientras los ayatolás elegían a su nuevo líder supremo y la cifra de muertos en el Líbano se elevaba a 394.

Esto es lo último del conflicto en Irán y Oriente Medio:

- Dos ayatolás miembros de la Asamblea de Expertos de Irán -formada por clérigos que, según la Constitución, deben elegir al nuevo líder supremo iraní- aseguraron este domingo que ya tienen un consenso sobre el sucesor del asesinado ayatolá Alí Jameneí, aunque no anunciaron todavía su nombre.

- El anuncio llegó después de días de presiones de varios ayatolás para acelerar el proceso, en el que ha intentado influir el presidente estadounidense, Donald Trump, para que no se elija al hijo del líder fallecido, Mojtaba Jameneí.

- El Ejército israelí reiteró este domingo en su cuenta de X en farsi que atacará a quien resulte designado como nuevo líder supremo, y "a toda persona que busque designar a un sucesor” del ayatolá al que Washington y Teherán mataron al inicio de la guerra, el 28 de febrero.

- El Ejército de Israel informó de que en el último día, su fuerza aérea alcanzó 400 objetivos militares del régimen de los ayatolás en el oeste y centro de Irán, incluidos lanzadores de misiles balísticos y plantas de producción de armas.

- También atacó por primera vez depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas, lo que provocó al menos cuatro muertes, obligó a racionar la gasolina a 20 litros por persona al día y dejó la capital iraní envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo.

- En su séptimo día de ataques en el Líbano, y después de una intensa ofensiva contra el grupo chií Hizbulá en los suburbios de Beirut, Israel golpeó por primera vez de lleno la capital libanesa, en un bombardeo que mató a al menos cuatro personas e hirió a otras diez.

- El ataque, que impactó en el hotel Ramada del paseo marítimo beirutí, alcanzó a comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, según Tel Aviv.

- Otras 19 personas, en su mayoría mujeres y niños, murieron en otro bombardeo israelí que este domingo derrumbó un edificio de tres plantas en la localidad sureña de Sir al Gharbiya, en una de las mayores masacres hasta ahora en el Líbano, donde este sábado Israel ya mató a 41 personas en Nabi Chit.

- En total, Israel ha matado a al menos 394 personas, incluidos 83 niños, en sus ataques en el Líbano, que comenzaron el lunes después de que Hizbulá atacara Israel, informó este domingo el ministerio de Salud libanés.

- La ofensiva en el país ha dejado además más de 1.000 heridos y al menos 112.000 desplazados, mientras Hizbulá sigue lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte de Israel.

- Por su parte, Irán continuó atacando el golfo Pérsico, que advirtió de una peligrosa escalada tras los impactos de madrugada en bases estadounidenses en Kuwait y Baréin y el posterior lanzamiento de 17 proyectiles y 117 drones contra Emiratos Árabes Unidos, interceptados en su gran mayoría.

- Los ataques dejaron claro el escaso alcance de la promesa del presidente iraní, Masud Pezeshkian, de dejar de atacar a los países vecinos, que le ha generado críticas a nivel interno en Irán.

- La ofensiva de Irán en esos países, que no solo ha afectado a objetivos de EE.UU., sino también a zonas civiles como aeropuertos, puertos y hoteles, y ha dejado ya al menos 14 muertos, según un recuento del diario The New York Times, mientras que Irán asegura que ya hay más de 1.300 civiles fallecidos en su país.

- Al menos una persona resultó herida de gravedad este domingo en la región israelí de Tel Aviv tras una andanada de misiles lanzados por Irán, en lo que supone el primer herido grave reportado en siete días en Israel, que apenas ha informado de diez muertos en total. EFE