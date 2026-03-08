Francia pide a sus ciudadanos que salgan de Irak por el empeoramiento de la seguridad

París, 8 mar (EFE).- Francia pidió este domingo a sus ciudadanos que se encuentren en Irak que salgan del país ante el empeoramiento de las condiciones de seguridad a raíz de la guerra contra el vecino Irán, y desaconsejó viajar a territorio iraquí.

El Ministerio francés de Exteriores actualizó las recomendaciones a los viajeros que publica en línea para advertir que, ante "el deterioro de la situación de seguridad en la región, se desaconseja formalmente a los franceses que vayan a Irak".

Para los que ya están en Irak, la recomendación es "salir del país", aunque antes de hacelo les pide que lo comuniquen a las autoridades consulares francesas, que les aconsejarán.

El departamento francés de Exteriores recuerda que el espacio aéreo iraquí está cerrado desde el 28 de febrero con el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y por un periodo indefinido.

La comunidad francesa en Irak es muy reducida, de únicamente 602 personas, según las cifras comunicadas el pasado lunes. Es una parte mínima de los 400.000 franceses que hay en Oriente Medio, sobre todo en Israel (221.000), en los Emiratos Árabes Unidos (64.000) y en los territorios palestinos (38.000).

Dentro de Irak, la situación es particularmente tensa en el Kurdistán, donde se han registrado ataques desde hace varios días procedentes de Irán, que los ha justificado por operaciones terroristas de grupos separatistas que dice haber sufrido del otro lado de la frontera. EFE