Agencias

Francia ha identificado 5.000 de sus nacionales "vulnerables" que quieren ser repatriados

Guardar

París, 8 mar (EFE).- Las autoridades francesas tienen identificados a 5.000 de sus nacionales considerados "vulnerables" y que quieren ser repatriados de Oriente Medio por la guerra, mientras que 4.300 han podido volver con vuelos fletados por el Gobierno o de compañías comerciales.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, que la pasada madrugada estuvo recibiendo en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle a los 328 pasajeros llegados en su inmensa mayoría de Mascate, en Omán, precisó que un millar de franceses han sido repatriados con vuelos oficiales, tres civiles y tres militares, y el resto con comerciales.

En declaraciones al canal CNews, Tabarot dijo que "quedan un cierto número de nuestros ciudadanos que quieren volver" y entre ellos están los 5.000 registrados como "vulnerables" y prioritarios, básicamente personas mayores, familias con niños o personas enfermas.

Tabarot precisó que a los pasajeros "vulnerables" que habían sido repatriados con los vuelos organizados por el Gobierno -este domingo se esperaba la llegada de otro militar- se les había pedido el pago de una contribución de 350 euros por el viaje.

Una cifra, en cualquier caso, muy inferior a la que tendrían que haber desembolsado en caso de comprar un billete en los pocos aviones que cubren ahora rutas entre los países del Golfo Pérsico y Europa a causa de la guerra.

En Oriente Medio viven unos 400.000 franceses, sobre todo en Israel (221.000 registrados), Emiratos Árabes Unidos (64.000) y en los territorios palestinos (38.000). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

El 86% de las mujeres afganas no pueden acceder a la justicia, según la ONU

Infobae

El lunes comienza macrojuicio por corrupción al encarcelado alcalde opositor de Estambul

Infobae

Carlos III ensalza la colaboración en la Commonwealth ante un mundo en conflicto

Infobae

La extracción de minerales raros, una disputa con repercusiones ambientales y sociales

Infobae