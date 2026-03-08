Feministas marroquíes denuncian que las leyes electorales incumplen la promesa de igualdad

Rabat, 8 mar (EFE).- Un colectivo de unas veinte ONG feministas marroquíes denunciaron que las leyes electorales aprobadas en los últimos meses de cara a las elecciones legislativas previstas para el próximo 23 de septiembre, no cumplieron la promesa de igualdad entre los dos sexos.

"Las leyes electorales adoptadas no cumplieron las promesas de la Constitución en materia de igualdad y limitaron a un tercio el número de mujeres. Además, la ley modificada sobre el Tribunal Constitucional mantuvo la misma filosofía discriminatoria, tanto en la forma como en el fondo", denunció el colectivo "Primavera de la Dignidad" en un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Tras las últimas elecciones legislativas, en septiembre de 2021, la cuota femenina aumentó y el número de mujeres pasó de 81 a 96, alrededor de una cuarta parte de los 395 diputados de la Cámara de Representantes marroquí (baja).

El colectivo feminista señaló que los proyectos de ley aprobados recientemente fueron "sólo pasos incompletos que decepcionaron al movimiento feminista", pese a que el Gobierno marroquí planteó el año pasado una iniciativa para facilitar las candidaturas de menores de 35 años y reforzar la representación parlamentaria de las mujeres.

"La coalición Primavera de la Dignidad reclama corregir las omisiones presentes en las leyes electorales recientemente adoptadas en futuras legislaciones", se indica en la nota.

Por otra parte, el colectivo feminista criticó que la ley 103.13 contra la violencia de género no son suficientes "para garantizar una protección real y un efecto disuasorio contra la violencia", al tiempo que instó acelerar la creación de la Autoridad para la Paridad y la Lucha contra todas las formas de discriminación y reforzar su papel de "supervisión de las legislaciones y políticas". EFE