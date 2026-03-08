Familia de abogado argentino preso en Venezuela pide a diplomática de EE.UU. su liberación

Buenos Aires, 8 mar (EFE).- La madre, la esposa y las hermanas del abogado argentino Germán Giuliani, detenido en Venezuela desde mayo pasado, solicitaron este domingo a la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, que interceda por su liberación.

“Mi hijo lleva 290 días secuestrado injustamente. Le pido, embajadora Laura Dogu, que escuche nuestro dolor. Ayúdenos a traerlo de vuelta a casa”, solicitó en un video Adriana Palavecino, madre de Giuliani.

La esposa del abogado, Virginia Rivero, expresó: “Mi marido es inocente. Como mujer, le ruego que intervenga. Mi familia necesita que Germán vuelva”.

Las hermanas de Giuliani -Karina, Vanesa, Luciana y Melisa Giuliani- también sumaron su voz al video y pidieron la mediación de la diplomática estadounidense.

Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por las autoridades venezolanas tras viajar en abril del año pasado al país caribeño por trabajo.

Rivero indicó Giuliani fue trasladado el pasado 21 de diciembre a la cárcel Yare II y recién a mediados de enero puedo contactarse telefónicamente con él.

A principios de marzo, Melciades Ávila, escolta de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, grabó tras ser excarcelado un mensaje dirigido a la esposa de Giuliani, en el que afirmó que el argentino "está bien, lleno de energía y con mucha fe de que va a salir de ahí".

Venezuela y Argentina rompieron relaciones diplomáticas desde la llegada de Milei al Ejecutivo, a fines de 2023.

La liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 y traído de regreso al país el pasado 2 de marzo, se logró a partir de gestiones entre los presidentes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

La intervención de la AFA causó sorpresa en medio del conflicto político y judicial entre el Gobierno argentino y la AFA, con el presidente de la entidad, Claudio 'Chiqui' Tapia, en el centro de la controversia por acusaciones de corrupción en su contra y su negativa a convertir los clubes argentinos en sociedades anónimas, como quiere el Ejecutivo de Milei.

Adorni reconoció que el Gobierno no tenía posibilidades para negociar la liberación de Gallo porque no existen relaciones diplomáticas entre los dos países. EFE