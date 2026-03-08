Colonos matan a tiros a otros 2 palestinos en Cisjordania: cinco desde inicio guerra Irán

Tel Aviv, 8 mar (EFE).- Varios colonos mataron a tiros este domingo a dos palestinos en la ciudad de Abu Falah, al noreste de Ramala (Cisjordania), informó el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado.

Estas dos últimas muertes elevan a cinco los palestinos asesinados a manos de colonos desde el inicio de la guerra de Israel junto a Estados Unidos contra Irán, que ya ha cumplido más de una semana.

Los fallecidos fueron identificados como Thaer Farouq Hamayel, de 24 años y Fares Jawdat Hamayel, de 57 años, según detalló Sanidad.

Estos nuevos ataques de colonos llegan después de que ayer sábado en Masafer Yatta, el compendio de aldeas localizadas en las colinas de Hebrón (sur de Cisjordania) y retratadas en el documental ganador del Óscar 2025 'No Other Land', un colono israelí con uniforme militar matara a tiros a otro palestino.

Según confirmó a EFE la ONG israelí B'Tselem, el colono abrió fuego matando a Amir Muhamad Shanaran, de unos 28 años, e hiriendo de gravedad a su hermano mayor, algo confirmado también a Wafa a través de fuentes médicas.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado estos últimos días, en paralelo a la ofensiva bélica contra Irán -que Israel libra junto a EE.UU.- y lejos de la atención pública.

Según confirmo a EFE la ONG Yesh Din, solo durante los primeros cuatro días de guerra se documentaron al menos 50 casos de violencia por parte de colonos en 37 comunidades palestinas diferentes. EFE