China pide que "terceras partes" no interfieran en sus relaciones con Latinoamérica

Pekín, 8 mar (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, pidió este domingo que "terceras partes" no interfieran en sus relaciones con Latinoamérica y aseguró que "los países latinoamericanos deben elegir su propio camino".

Las declaraciones de Wang se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrara una cumbre en Miami con líderes de derecha de la región que buscaba consolidar el liderazgo de Washington en Latinoamérica y contrarrestar la influencia del país asiático. EFE

