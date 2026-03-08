Carlos III ensalza la colaboración en la Commonwealth ante un mundo en conflicto

Londres, 8 mar (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido ensalza la colaboración y la amistad ante un mundo afectado por conflictos y el cambio climático en su mensaje anual a la Commonwealth, la mancomunidad de 56 países formada principalmente por antiguos territorios del Imperio británico.

El soberano, que llegó al trono tras la muerte de Isabel II el 8 de septiembre de 2022, afirma que el momento actual presenta "grandes desafíos y grandes posibilidades", en el texto difundido este domingo con motivo de la celebración el lunes del Día de la Commonwealth.

El lunes, los reyes Carlos III y Camila y otros miembros de la familia real británica así como representantes de los Estados miembros del organismo fundado en 1949 asistirán a un servicio religioso en la Abadía de Westminster, donde actuarán también músicos y artistas.

En su discurso, el monarca reflexiona que "el espíritu perdurable de la Commonwealth se revela con mayor claridad" en una coyuntura de "crecientes presiones" en el panorama internacional.

"La nuestra es una asociación extraordinaria que se extiende por todos los océanos y continentes", declara, y señala que "abraza una diversidad extraordinaria de culturas, lenguas y credos" y está unida "por valores compartidos de justicia, democracia, oportunidades, compasión y respeto mutuo".

"En un mundo que puede parecer cada vez más fragmentado, esta unión voluntaria de libre asociación sigue siendo algo raro y valioso", manifiesta.

De cara a la próxima reunión de los líderes de la Commonwealth en Antigua y Barbuda en noviembre, el soberano recuerda que, cuando los dirigentes se encuentran, "lo hacen en nombre de millones de personas cuya discreta determinación, resiliencia y generosidad dan verdadero sentido a nuestro empeño común".

"Trabajando juntos, podemos garantizar que la Commonwealth siga siendo una fuerza para el bien", concluye.

El acto del lunes volverá a poner el foco en la familia real británica, criticada por su papel en el caso del expríncipe Andrés, hermano del rey, a quien este despojó de sus títulos en octubre tras conocerse el alcance de su relación con el fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. EFE