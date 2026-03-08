Ataques israelíes en el sur de Líbano dejan más de una veintena de muertos en las últimas horas

Al menos 24 personas han muerto durante las últimas horas en tres ataques israelíes en el sur de Líbano y son ya más de 60 los fallecidos por operaciones israelíes en el país después de la infructuosa incursión efectuada el sábado por el Ejército israelí en el este del país para recuperar los restos mortales de un militar desaparecido hace 40 años.

De los fallecidos, 18 han sido identificados en la localidad de Sir al Ghabariya, y otros dos en el municipio de Saida, donde un ataque israelí ha destruido un domicilio entero que ha matado a dos miembros de una misma familia, padre e hijo, y la madre, que está en estado critico. Otras siete personas más han resultado heridas, según informa la agencia oficial libanesa NNA.

Además, otras cuatro personas han muerto este domingo en Aitit, en el municipio de Tiro, como consecuencia de el tercer ataque israelí.

Horas antes, otras cuatro personas ha perdido la vida como consecuencia de un bombardeo israelí perpetrado a última hora de este sábado contra un hotel de Beirut, donde además ocho personas más han resultado heridas, según el último balance de las autoridades libanesas recogido por el diario 'L'Orient le Jour'.

El Ejército israelí, por su parte, no ha hecho comentario alguno en relación a estos incidentes, si bien las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron en un mensaje publicado en Telegram a última hora del sábado que estaban "atacando infraestructuras de (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá en la zona de Dahiyeh", en los suburbios del sur de la capital libanesa, donde además han sido atacados "comandantes clave" de la Guardia Revolucionaria.

Israel ha sido acusado de violar en varias ocasiones el alto el fuego pactado con las milicias de Hezbolá que se pactó en noviembre de 2024 durante la guerra de Gaza. El Ejército israelí esgrime que Hezbolá ha incumplido los términos del acuerdo al seguir actuando en el sur del país y ahora, con la guerra de Irán y la reincorporación del partido milicia-chií, aliado de Teherán, a la ofensiva, la actividad militar israelí se ha reanudado a plena potencia.