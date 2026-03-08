Abren centros de votación en Colombia para elecciones legislativas y consultas de partidos

Bogotá, 8 mar (EFE).- Los colegios electorales de Colombia abrieron este domingo para una jornada en la que se elegirá a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 y además se votará en consultas entre partidos de centro, izquierda y derecha para escoger tres candidatos presidenciales.

Las urnas abrieron a las 8:00 hora local (13:00 GMT) y cerrarán a las 16:00 hora local (21:00 GMT). Se espera que unas dos horas después haya resultados consolidados.

Según la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar hoy en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país.

Al acto central de apertura, en el Congreso Nacional, asistieron el presidente colombiano, Gustavo Petro; el registrador nacional, Hernán Penagos, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entre otras autoridades.

Horas antes de la apertura de las elecciones, la Registraduría informó de un hecho de violencia en el caserío de Barranca Vieja, en el municipio de Calamar, departamento de Bolívar, en el norte del país, donde la noche del sábado una turba destruyó urnas y cubículos de cuatro mesas de votación.

Según dijo hoy la Policía, ese incidente no afectará las elecciones en el caserío porque de inmediato se ordenó la reposición del material electoral.

Un total de 3.081 candidatos (1.071 para el Senado y 2.010 para la Cámara de Representantes) se inscribieron para estas elecciones legislativas que serán cruciales porque de la composición del Congreso dependerá el margen de maniobra que tendrá el presidente que asuma el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro.

Para el Senado están en juego 103 escaños, de los cuales 102 se elegirán este domingo, y el 103 será para el candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales.

Lo mismo sucede en la Cámara, donde serán elegidas 182 curules y la 183 será para el compañero de fórmula del segundo más votado a la Presidencia.

Adicionalmente, los colombianos tendrán la opción de votar en tres consultas para escoger candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La más numerosa es la de la derecha, llamada 'Gran consulta por Colombia', con nueve aspirantes, mientras que la del 'Frente por la vida', de izquierda, tiene cinco nombres, y la 'Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación', del centro, cuenta con solo dos inscritos. EFE

