Turquía evalúa estacionar cazas F-16 en Chipre del Norte para proteger el territorio

Estambul, 7 mar (EFE).- El Gobierno de Turquía está evaluando la opción de estacionar varios cazas F-16 en la República Turca del Norte de Chipre (RTNC) - una entidad solo reconocida por Ankara- para proteger su territorio, informó este sábado la agencia de noticias turca Anadolu.

"En el marco de los últimos sucesos se hacen planes graduales para garantizar la seguridad de la RTNC. Uno de los elementos que se evalúa es el estacionamiento de cazas F-16 en la isla", señalaron fuentes del ministerio turco de Defensa.

Horas antes, el diario turcochipriota Yenidüzen había informado de que, según fuentes de la aviación civil de la isla, el aeropuerto de Ercan se está acondicionando para acoger a personal militar y que el lunes aterrizarán allí cuatro F-16 turcos.

Ercan, situado al norte de Nicosia y con dos pistas, es el aeropuerto civil de la RTNC, mientras que 20 kilómetros al este se encuentra el aeródromo militar de Geçitkale, que Turquía lleva utilizando ocasionalmente desde hace años.

La gestión de este aeropuerto fue transferida en 2024 a las fuerzas turcas estacionadas en la isla.

La evaluación de una presencia permanente de cazas turcos en la isla viene después de que el lunes pasado, Grecia enviara cuatro F-16 a la base militar de Pafos en el oeste de Chipre, en respuesta a un ataque con drones iraníes lanzado desde el Líbano a la base aérea británica de Akrotiri.

Los cazas griegos han efectuado varias patrullas y el miércoles derribaron dos drones que se acercaban a Chipre, según la prensa local.