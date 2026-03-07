Trump descarta la intervención de los kurdos en el conflicto con Irán

Nueva York, 7 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este sábado la posibilidad de apoyar una incursión de milicias kurdas en Irán o el establecimiento de una región autónoma, argumentando que su intervención haría la guerra "más compleja de lo que ya es".

En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidense subrayó que, aunque mantiene una "buena relación" con el pueblo kurdo, ha rechazado formalmente su participación en las hostilidades actuales para evitar un aumento en las muertes y una mayor desestabilización regional.

"No estamos buscando que los kurdos entren. Somos muy amigos de los kurdos, como saben, pero no queremos hacer la guerra más compleja. He descartado eso", afirmó el presidente ante los medios.

Trump apuntó que los kurdos han mostrado disposición para movilizarse, pero que él mismo les ha pedido mantenerse al margen.

"No quiero ver a los kurdos salir heridos o ser asesinados", añadió el líder republicano y dijo que el escenario bélico actual es "lo suficientemente complicado" sin involucrar a nuevos actores étnicos o regionales.

Estados Unidos e Israel están en medio de una guerra contra Irán, que empezó el pasado sábado y ha derivado en la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

La primera semana de ataques de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) el viernes.

De acuerdo con Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en los ataques, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos. EFE