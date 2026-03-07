Temas del día de Internacional del sábado 7 de marzo (13:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Beirut/Washington - La octava jornada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán empezó este sábado con nuevos bombardeos contra Teherán, donde se reportó un incendio en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, así como ataques iraníes hacia Tel Aviv, mientras Washington tantea formas de controlar unos precios disparados de la energía.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó después que Irán "se ha rendido ante sus vecinos" y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque "muy duro" contra la República Islámica.

- Al menos 41 personas murieron y otras 40 resultaron heridas la madrugada de este sábado en una serie de bombardeos israelíes contra el área de Nabi Chit, en el este del Líbano, donde el Estado judío llevó a cabo una incursión con helicópteros para buscar pistas sobre un piloto desaparecido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- La primera señal de que se va a producir un nuevo bombardeo es el zumbido de los cazas, seguido poco después por explosiones. Ese es el día a día de los millones de residentes de un Teherán que ha sufrido cientos de ataques en los últimos días y donde no existe un sistema de alertas de bombardeos ni refugios antiaéreos para protegerse. Por Jaime León

- La crisis de desplazados continúa acrecentándose en el Líbano, tras la orden de evacuación masiva emitida por Israel para los suburbios sur de Beirut, con cientos de miles de personas que han huido de sus hogares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- A pesar de los llamados del presidente estadounidense, Donald Trump, a que el pueblo iraní "recupere" su país tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, expertos y encuestas dibujan un escenario mucho más complejo, en el que la desaparición del ayatola no implicaría necesariamente una transición democrática. (Texto) (Foto)

- Oponerse a la guerra en Israel puede tener consecuencias. El activista Itamar Greenberg, detenido el pasado martes durante una protesta pacifista en Tel Aviv, denuncia la acción policial en su contra tras su arresto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU LATINOAMÉRICA

Doral (Miami) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza en su club privado de El Doral en Florida la cumbre regional "Escudo de las Américas" con los líderes latinoamericanos más ideológicamente afines, los mandatarios de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay en un intento de consolidar el liderazgo de Washington en la región.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA EEUU

La Habana.- La crisis económica, energética y social sigue ahondándose en Cuba, azuzada por el asedio petrolero de Washington, mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, reitera sus amenazas a la isla y sus pronósticos del inminente colapso del Gobierno.

(Texto)

COLOMBIA ELECCIONES (previa)

Bogotá - Previa sobre las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia en las que además de Senado y Cámara de Representantes, se escogerá a tres candidatos presidenciales en consultas interpartidistas del centro, la izquierda y la derecha.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ECUADOR PARTIDOS

Quito - El correísmo, la mayor fuerza oposición en Ecuador, reacciona y denuncia una persecución en su contra después de que su partido, Revolución Ciudadana, haya sido suspendido a menos de un año de las elecciones locales, a raíz de una investigación por supuestamente haber financiado la campaña presidencial de 2023 con dinero procedente de Venezuela.

(Texto) (Foto)

EEUU VENEZUELA (Análisis)

Caracas - El eventual retorno de la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado a Venezuela se perfila como una prueba de fuego para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que medirá la apertura política de su Gobierno o si las libertades siguen restringidas en el país suramericano, señalaron expertos a EFE. Por Bárbara Agelvis Maza.

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Berlín - Al menos siete personas, entre ellas dos menores, murieron y más de diez resultaron heridas en un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en la ciudad nororiental ucraniana de Járkov, confirmó este sábado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

- Si bien el prolongado conflicto entre EE.UU e Israel contra Irán puede amenazar los suministros de municiones vitales para la defensa aérea de Ucrania y aumentar los ingresos petroleros de Rusia, Kiev espera sacar provecho del intercambio de sus tecnologías rentables y su experiencia en la interceptación de drones Shahed. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

JESSE JACKSON

Chicago (EE.UU.) - Los expresidentes de EE.UU. Barack Obama, Joe Biden y Bill Clinton, y la exvicepresidenta y última candidata demócrata, Kamala Harris, junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, despidieron este viernes al icónico activista estadounidense Jesse Jackson en un velatorio público en Chicago y destacaron que "inspira para ser agentes de cambio".

(Texto) (Foto) (Vídeo)

DÍA MUJER

Bruselas - La Unión Europea llega a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con avances como el acceso al aborto seguro o la mayor presencia de mujeres en altos cargos, aunque también con retrocesos que empiezan a manifestarse por primera vez, como la menor participación femenina en la toma de decisiones o la pérdida de la perspectiva de género en las instituciones.

(Texto)

- La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, apunta en una entrevista con EFE que el caso de Gisèle Pelicot ha sido la chispa que necesitaba Francia para avanzar hacia una definición de la violación basada en el consentimiento y confía en que más países europeos cambien de perspectiva de cara a la futura revisión de la directiva de violencia machista durante esta legislatura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París - Las firmas Barbara Bui, Celine, Hermès, Elie Saab, Ann Demeulemeester y Balenciaga muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto)

BAD BUNNY

Tokio - El artista puertorriqueño Bad Bunny da su primer concierto en Asia con una actuación especial en Tokio, al encabezar la próxima entrega de la serie de Spotify "Billions Club Live" y como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE pasará una serie previa de informaciones desde este sábado 7 hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guía ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

América

Santiago.- CHILE INVESTIDURA.- Seguidores del presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, se concentran frente a La Moneda para despedir al exlíder estudiantil, que el próximo 11 de marzo traspasará el poder al ultraderechista José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito - ECUADOR PARTIDOS - El correísmo, la mayor fuerza oposición en Ecuador, reacciona y denuncia una persecución en su contra después de que su partido, Revolución Ciudadana, haya sido suspendido a menos de un año de las elecciones locales, a raíz de una investigación por supuestamente haber financiado la campaña presidencial de 2023 con dinero procedente de Venezuela. (Texto) (Foto)

Chicago.- JESSE JACKSON.- Celebración en Chicago del funeral por la muerte de Jesse Jackson, al que asistirán, entre otros el presidente colombiano, Gustavo Petro. (Texto) (Foto)

Buenos Aires - ARGENTINA SUBMARINO - Los familiares de los tripulantes del submarino argentino ARA San Juan, que quedó hundido en noviembre de 2017 con un saldo de 44 muertos, denuncian a EFE que la investigación está plagada de irregularidades y que el juicio contra cuatro exjefes de la Armada, que comenzó esta semana, es "una farsa". (Texto) (Foto)

São Paulo – BRASIL TEATRO - Las ruinas del emblemático Cine Copan, ubicado dentro del edificio diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer en São Paulo, vuelven a respirar con el espectáculo 'Hamlet, sueños que vendrán', una ambiciosa versión del clásico de William Shakespeare, en la que la cruda estructura marca el ritmo de la pieza. Por Ailén Desirée Montes. (Texto) (Foto)

La Paz.- DÍA MUJER BOLIVIA.- Albañiles, pintoras, fontaneras o electricistas, las mujeres en Bolivia se han abierto espacios en la construcción en los últimos años, pese a las voces que aún les dicen que es "cosa de hombres" y a persistentes prejuicios y desigualdades en salario o en el trato que reciben. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- DÍA MUJER.- Marcia Guerra iba a la escuela cuando era una niña, pero se vio obligada a abandonarla y regresar al campo panameño para cuidar a su madre. Hoy, a sus 73 años, ha retomado los estudios de primaria en un programa público que impulsa la educación en personas adultas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Doral.- LATINOAMÉRICA EEUU.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe en su club privado de El Doral en Florida a varios líderes de América Latina y el Caribe en una cumbre de alto nivel bautizada como "Escudo de las Américas" que buscará reforzar la cooperación en materia de seguridad, comercio y estabilidad regional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- DÍA MUJER COLOMBIA.- Organizaciones feministas salen a las calles de Bogotá y otras ciudades de Colombia con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuya conmemoración se adelanta un día este año por la coincidencia con las elecciones legislativas del domingo 8.

Quito.- ECUADOR TEXTILES.- La capital ecuatoriana, Quito, acoge el II Encuentro de Saberes Textiles, en su edición Feria del Libro y Narrativas Textiles, un evento que reúne a artesanas, creadoras, investigadoras y editoriales en torno al tejido como lenguaje, memoria y relato. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Comienza en Ecuador el primer juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, una de las principales figuras de la oposición al presidente Daniel Noboa, acusado de contrabando de combustibles por medio de las estaciones de servicio que pertenecen a su familia. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO MÚSICA - Las Migas, el cuarteto femenino de música popular española, destaca a EFE el vínculo de la canción ‘Grito’, de su reciente álbum ‘Flamencas', con la violencia que sufren las mujeres en Latinoamérica y el mundo. (Texto) (Foto)

15:00h.- Nueva York.- JACK KEROUAC.- The Grolier Club inaugura en Nueva York la exposición 'Running Through Heaven: Visions of Jack Kerouac', muestra que reúne materiales personales y poco vistos del autor de la Generación Beat, y que aabrirá hasta el 16 de mayo de 2026 (Texto) (Foto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- Más de medio siglo después de su muerte, la figura de Jack Kerouac (1922-1969) toma dimensión a través de sus objetos personales -como su cenicero o su bufanda a cuadros-, su correspondencia inédita y sus dibujos en la exposición 'Running Through Heaven: Visions of Jack Kerouac', inaugurada esta semana en el Grolier Club de Nueva York. (Texto) (Foto)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Previa sobre las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia en las que además de Senado y Cámara de Representantes, se escogerá a tres candidatos presidenciales en consultas interpartidistas del centro, la izquierda y la derecha. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Nueva York.- ESPAÑA FLAMENCO.- La cantaora Ángeles Toledano, una de las voces más destacadas y singulares del flamenco actual, habla con EFE sobre su repertorio ‘En Concierto’, un espectáculo en el que rinde homenaje a Lorca y a La Argentinita y con el que debuta en Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Berlín - ALEMANIA ELECCIONES (previa) - El estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania y bastión tradicional de los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y de Los Verdes, celebra mañana unas elecciones regionales en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) puede tener un fuerte repunte tras una campaña basada en jugar con el miedo ante el deterioro de la situación económica. Por Rodrigo Zuleta (Texto) (Foto)

Londres -R.UNIDO MÚSICA - El caprichoso azar quiso que dos de los grandes maestros de la música, Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) y Jimi Hendrix (1942 - 1970) diametralmente opuestos en tantos criterios, vivieran con tres siglos de diferencia entre las mismas paredes del 25 de Brook St. en Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París - FRANCIA ELECCIONES CURIOSIDADES - Un príncipe hindú, los hijos de Nicolas Sarkozy, el etarra Josu Ternera, un humorista o uno de los dirigentes deportivos más célebres de Francia. Las municipales del 15 y 22 de marzo han atraído un abanico de candidatos a alcaldías con trayectorias fuera de lo convencional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- SUIZA DIVISAS.- Las autoridades suizas valoran posibles acciones ante la fuerte revalorización del franco suizo, que se ha convertido en un valor refugio casi comparable al oro en los últimos meses de inestabilidad geopolítica global. (Texto)

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo). (Texto)

París - FRANCIA ESPAÑA DANZA - El coreógrafo español Marcos Morau debutará el 11 de marzo en la Ópera de París con el proyecto 'Étude', una creación para el ballet de esta prestigiosa institución parisina que supone, para él, un juego de aproximaciones a los elementos de la danza más académica, según dijo en una entrevista con EFE. Por Nerea González. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Lisboa.- LITERATURA JUVENIL.- El fenómeno literario juvenil 'El Diario de una Princesa Desastrosa', de la autora brasileña Maidy Lacerda, llegará en mayo a España y Latinoamérica tras conquistar el mercado en portugués para contar en español esta historia de una princesa atípica a la que todo le sale mal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Lisboa.- PORTUGAL LITERATURA.- Portugal celebra el funeral por el escritor António Lobo Antunes, gigante de las letras portuguesas fallecido el jueves a los 83 años, en el Monasterio de los Jerónimos. (Texto)

22:00h.- Lisboa.- PORTUGAL EUROVISIÓN.- El Festival da Canção, que escoge al representante de Portugal en Eurovisión, celebra este sábado su final con 10 finalistas entre los que hay cuatro que han anunciado que, de salir ganadores, no concurrirán en la competición europea en protesta a la presencia de Israel. (Texto)

Madrid.- VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO - El genio japonés Akira Toriyama, creador del legendario manga ‘Dragon Ball’, también desarrolló un clásico como ‘Dragon Quest’. 26 años después, la exitosa séptima entrega de esta saga vuelve a la vida con un lanzamiento completamente actualizado que mantiene su espíritu original. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Málaga (España) - FESTIVAL MÁLAGA - 'Hangar rojo', un filme del chileno Juan Pablo Sallato que se desarrolla durante la dictadura de Augusto Pinochet, es la primera película iberoamericana que participa en la competición oficial del Festival de Cine en español de Málaga en una jornada en la que se premia a la actriz Rossy de Palma por su trayectoria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- COLOMBIA LITERATURA.- Entrevista con el escritor colombiano Giuseppe Caputo, que presenta en España su última obra, 'La frontera encantada'. (Texto)

O.Medio y África

Harare.- ZIMBABUE MATANZAS.- Miles de mujeres zimbabuenses reclaman justicia, disculpas e indemnizaciones por la masacre de tintes étnicos de Gukurahundi, perpetrada por soldados entre 1982 y 1987 y que causó unos 20.000 muertos en Zimbabue. Por Chengetai Zvauya. (Texto) (Foto)

Arusha.- ÁFRICA CUMBRE.- La Comunidad de África Oriental (EAC) celebra su 25ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado.

Asia

Tokio.- BAD BUNNY.- El artista puertorriqueño Bad Bunny da su primer concierto en Asia con una actuación especial en Tokio, al encabezar la próxima entrega de la serie de Spotify "Billions Club Live" y como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. (Texto)

Tokio.- JAPÓN CANADÁ.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, concluye una visita oficial a Japón, última etapa de un viaje que lo ha llevado a visitar la India y Australia.

Bangkok.- TAILANDIA MÚSICA.- Salen a la venta los boletos para el festival de música electrónica Tomorrowland, que celebrará su primera edición asiática en Tailandia entre el 11 y el 13 de diciembre.

Nueva Delhi.- INDIA FINLANDIA.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, concluye su visita oficial de cuatro días a la India.

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- Se celebra en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que se trazarán las directrices políticas y económicas del gigante asiático para este año, en medio de tensiones geopolíticas y comerciales.

Pekín.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de febrero de las reservas nacionales de divisas extranjeras. (Texto)

