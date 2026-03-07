Rahm, líder en Hong Kong empatado con Detry y Varner III, tras una mala jornada de Ortiz

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- El español Jon Rahm, el belga Thomas Detry y el estadounidense Harold Varner III se colocaron líderes del torneo de Hong Kong de LIV, el circuito saudí de golf, al término de la tercera jornada celebrada este sábado, en la que el mexicano Carlos Ortiz cedió el mando tras una mala actuación.

Ortiz, líder en las dos primeras vueltas de la prueba, solo pudo completar la tercera con un golpe bajo el par del Hong Kong Golf Club y se situó con un total de -15, a dos impactos del trío de cabeza a falta de la jornada decisiva de este domingo.

El jugador mexicano, del equipo Torque, encalló en el hoyo 8 con un doble 'bogey', al que añadió otros tres 'bogeys' que penalizaron sus seis 'birdies'.

Rahm fue uno de los mejores del recorrido, con 65 golpes, lo que le dejó en una posición franca de conseguir su primer título individual desde septiembre de 2024, después de que en la pasada temporada la cerrara en blanco, aunque con la corona de mejor jugador de LIV por segundo año consecutivo.

El ‘León de Barrika’, quien encaró la tercera vuelta a dos golpes de la cabeza, no empezó con buen pie al sumar un ‘bogey’ en el primer hoyo, pero a partir de ahí, sacó su mejor repertorio para escalar hacia la cabeza con un ramillete de siete ‘birdies’.

Detry, de 33 años y 70 en el ráking mundial, fue el más acertado en los primeros nueve hoyos, con cuatro ‘birdies’ en los primeros seis, pero luego bajó el ritmo, lo que le impidió escaparse en la clasificación.

El mejor del día fue su compatriota Thomas Pieters, con una vuelta de ensueño adornada con siete 'birdies' y un 'eagle' para hacer nueve golpes bajo el par y colocarse cuarto empatado con Ortiz y con dos golpes más que el español Sergio García (-13).

También cuajó una actuación brillante Varner III, con otros siete ‘birdies’, que le permitieron saltar al trío de cabeza.

Aunque con pocas opciones de aspirar a la victoria, el chileno Joaquín Niemann tuvo un buen rendimiento, con 67 golpes, lo que le dejó con -10, en la misma posición que el español David Puig.

El colombiano Sebastián Muñoz se situó con -8 después de hacer cinco golpes bajo el par en la tercera vuelta y el mexicano Abraham Ancer, el cuarto integrante de Torque, cerró con un total de -7. EFE