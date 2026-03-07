Rafael Correa denuncia "una verdadera dictadura" en Ecuador tras suspensión de su partido

Quito, 6 mar (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) aseguró que su país vive "una verdadera dictadura" bajo el mandato del presidente Daniel Noboa, tras la suspensión cautelar este viernes de su partido Revolución Ciudadana, la mayor fuerza de oposición al actual mandatario.

"Enfrentamos una verdadera dictadura", manifestó Correa en redes sociales al conocer que un juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, dispuso que el partido de Revolución Ciudadana sea suspendido por nueve meses a pedido del fiscal general encargado, Leonardo Alarcón.

La suspensión, dictada a menos de un año de las elecciones locales, se da en el marco de una investigación reservada por el delito de lavado de dinero, al supuestamente haberse financiado el partido con dinero procedente de Venezuela, de acuerdo al testimonio sin pruebas brindado por Santiago Díaz, expulsado de Revolución Ciudadana tras ser denunciado por violación de una menor.

"El que 'denuncia' es el fiscal de bolsillo Alarcón. No nos han notificado nada. No hemos tenido derecho a la defensa. Nada Nunca olviden este nombre: Joaquín Viteri, juez de alquiler del TCE. No tienen vergüenza", señaló Noboa, que acompañó el mensaje con la etiqueta "narcodictadura".

En otro mensaje, Correa ironizó con que la suspensión sea "provisional" y afirmó que "ni Cantinflas se atrevió a tanto".

"Noboa: eres un cobarde. Toda tu vida has vivido en la trampa. ¿Permitirá la patria este nuevo atropello?", se preguntó el exmandatario.

La pasada semana, Correa había advertido en una entrevista con EFE que la intención del Gobierno era quitarles el partido para que no pudiesen participar en las próximas elecciones.

En un nuevo mensaje este viernes, Correa incidió en ese pronóstico: "¿Se lo habíamos dicho o no? ¿Ya se convencieron de que estamos en dictadura. TCE y fiscal de bolsillo. Noboa quiere ganar las elecciones sin oposición. Esa ha sido su vida: una trampa continua".

La suspensión es inicialmente por nueve meses pero puede extender hasta los dos años, si antes no desiste la Fiscalía de esta medida cautelar o el proceso en contra de la Revolución Ciudadana queda archivado.

No obstante, los plazos del proceso de la denuncia interpuesta en la justicia electoral por el fiscal general encargado Alarcón han sido a su vez suspendidos mientras la investigación en el Ministerio Público continúe bajo reserva.

Quito, 6 mar (EFE).- Un juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ordenó la suspensión provisional por nueve meses de Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023 con dinero supuestamente procedente de Venezuela.

En su resolución, el magistrado Joaquín Viteri admitió a trámite la demanda presentada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, y aceptó su pedido de suspender cautelarmente a la formación política por estar investigada en el caso denominado 'Caja Chica'.

Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone de un plazo de tres días para hacer efectiva la medida.

La medida, que podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo veinticuatro meses, se produce a menos de un año de las elecciones locales convocadas para el 14 de febrero de 2027, cuyo proceso ya ha sido iniciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los plazos del proceso en el TCE han sido además suspendidos por tratarse de una investigación reservada dentro de la Fiscalía.

Además, la resolución establece que la medida podrá levantarse de manera inmediata si la Fiscalía comunica formalmente el retiro de la solicitud o si se acredita que la investigación fiscal que sustenta la medida ha concluido, ha sido archivada o ha cesado por decisión fiscal o judicial.

En un comunicado, Revolución Ciudadana argumentó que la "intención" de esta medida es "impedir" que participen con su "casillero en las próximas elecciones locales, ya que el período de suspensión que pretenden imponer coincide con el proceso de inscripción de candidaturas".

"¿Alguien duda aún de que vivimos en una dictadura?", añadió el comunicado, además de asegurar que emprenderán "todas las acciones legales y democráticas necesarias para defender nuestros derechos y los de millones de ecuatorianos".

La investigación del caso 'Caja Chica' comenzó a partir del testimonio sin pruebas de Santiago Díaz, exintegrante de Revolución Ciudadana que fue expulsado de la formación tras ser acusado de violación a una menor, quien aseguró haber trasladado dinero desde Venezuela por orden del expresidente y líder del movimiento, Rafael Correa.

"Yo he venido a dar la versión sobre el caso 'Caja Chica' porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela a Ecuador. La vida mía y la de mi familia corren riesgo", dijo Díaz a periodistas a la salida del Ministerio Público a finales de enero.

El pasado sábado, la Policía de Ecuador y la Fiscalía allanaron y registraron la sede del partido y, un mes atrás, inspeccionaron la vivienda de la excandidata presidencial del correísmo Luisa Gonzalez, quien denunció el hecho como una "persecución política", y negó de forma tajante cualquier financiamiento irregular, ni de "Venezuela ni de ningún cartel".