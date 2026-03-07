Prisión preventiva para siete policías acusados de violación y torturas en Lisboa

Lisboa, 7 mar (EFE).- Un juez ha impuesto prisión preventiva para los siete agentes que fueron detenidos esta semana tras ser acusados de graves torturas y violación, entre otros delitos, en una comisaría de Lisboa, informaron este sábado la Fiscalía de Portugal y la Policía de Seguridad Pública (PSP) en un comunicado.

"Con base en el riesgo de continuidad de la actividad delictiva, de grave alteración del orden público y del riesgo para la conservación y obtención de pruebas, y de acuerdo con la recomendación del Ministerio Público, la juez de Instrucción ordenó la aplicación de la medida de prisión preventiva a los siete sospechosos formales" (arguidos, una figura judicial lusa previa a la acusación), explicaron en la nota.

Los detenidos, que eran agentes de la PSP, son sospechosos de haber cometido los delitos de tortura grave, violación, abuso de poder, posesión de arma prohibida y ofensas graves a la integridad física.

Los hechos en causa habrían ocurrido en la comisaría lisboeta de Rato. En este centro policial y en el de Bairro Alto, dos policías fueron arrestados por supuestas torturas en julio pasado.

En el comunicado, las autoridades explicaron hoy que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y que la PSP seguirá colaborando con las entidades competentes para avanzar con las pesquisas.

Asimismo, la PSP garantizó su rechazo "vehemente" a cualquier hecho que ponga en riesgo los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y aseguró que "hará todo" para impedir futuras situaciones similares en la institución.

Según publicó el semanario Expresso este miércoles, día de la detención, algunos de los agentes estarían directamente implicados en casos de torturas a personas arrestadas en la comisaría de Rato, mientras que otros habrían presenciado palizas sin hacer nada.

De acuerdo con Expresso, algunos habrían filmado las supuestas torturas para luego compartir el vídeo en grupos de WhatsApp de policías.

El medio, que citaba el escrito de acusación del Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de la Fiscalía en Lisboa, precisó que existen sospechas de que por lo menos habría dos grupos de WhatsApp integrados por agentes. EFE