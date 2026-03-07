Pedri: “Son tres puntos muy importantes para seguir”

Bilbao, 7 marzo (EFE).- El futbolista del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ se mostró muy satisfecho con el triunfo logrado por su equipo en San Mamés en un complicado partido ante el Athletic Club.

“Le damos mucha importancia a esta victoria, es un campo muy complicado. Veníamos muy cansados porque el otro día lo dimos todo. Son tres puntos muy importantes para poder seguir”, afirmó el internacional en los micrófonos de Movistar+.

“No hemos movido el balón muy rápido de lado a lado, ellos estaban cómodos con su presión, aprietan mucho y muy bien. Tenemos que afinar más cosas para el martes”, indicó el futbolista culé.

Sobre su asistencia a Lamine Yamal en el gol que dio los tres puntos a los blaugranas, Pedri explicó que “sin el movimiento de Fermín el gol no se hubiese dado”.

“Ya estamos viendo lo que hace Lamine, la mete en la escuadra, imposible para el portero. Me ha dado las gracias por la asistencia. Es muy joven y cada vez va a ir a más. Lo que tiene que hacer es divertirse, no confiarse y seguir divirtiéndose en el campo”, añadió.

“Estoy bien, tenemos tiempo para recuperar, hoy llegaba muy justo”, dijo Pedri sobre su estado físico. “Lo hemos hecho bien, hemos hecho rotaciones, todo el que está en el banquillo está preparado para jugar. Nos hemos llevado los tres puntos, ahora estamos preparados para el martes”, concluyó el canario.