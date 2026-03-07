Agencias

Netanyahu promete "muchas sorpresas" para "desestabilizar" al régimen iraní

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este sábado que se avecinan "muchas sorpresas" dentro del plan para "desestabilizar" al "régimen iraní" e impulsar un cambio político en el país y por ello ha advertido a la población que "se acerca el momento de la verad".

Israel "tiene un plan organizado con muchas sorpresas" dentro de la siguiente fase de la guerra con Irán "para desestabilizar al régimen, para facilitar el cambio", ha explicado Netanyahu en un discurso televisado emitido este sábado.

Así, ha advertido a los militares que "también estamos atentos" a ellos. "Quien baje las armas, no sufrirá daño. Quien no lo haga, sangre", ha resaltado.

En cuanto a la población en general, les ha asegurado que "el momento de la verdad está cada vez más cerca", aunque ha argumentado que "no estamos intentando dividir Irán". "Estamos intentando liberar Irán", ha subrayado, aunque al final "depende de vosotros" la liberación y una vez lograda habrá paz entre Irán e Israel.

Netanyahu ha revelado que el presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo en diciembre: "Bibi (Netanyahu), tenemos que parar a Irán e impedir que consiga la bomba nuclear cueste lo que cueste". Así, ha destacado el "histórico liderazgo" de Trump y que "el pacto Estados Unidos-Israel es más fuerte que nunca".

Israel, ha dicho, "está con" los países que han sido atacados por Irán y ha revelado que muchos países se han puesto en contacto con Israel para pedir colaboración.

Así, ha criticado el "silencio" de la ONU ante la "masacre" de iraníes y a los dirigentes occidentales por su "debilidad y flacided" por abandonar al pueblo iraní. "Muchos países ven hoy claramente con quién pueden contar. Israel es un faro de poder y de esperanza", ha remachado.

En cuanto a Líbano, ha advertido al Gobierno de que es su "responsabilidad" aplicar el acuerdo de alto el fuego de 2024. "Es su responsabilidad desarmar a Hezbolá", ha argumentado. Si no lo hace, los ataques de Hezbolá causarán un desastre en Líbano, ha amenazado. "Ha llegado el momento de que también vosotros toméis vuestro desitino en vuestras manos", ha planteado porque Israel "hará todo lo necesario para proteger nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos".

