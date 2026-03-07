Muere uno de los asesinos más notorios del Reino Unido, que mató a dos niñas en 2002

Londres, 7 mar (EFE).- Ian Huntley, uno de los asesinos más notorios del Reino Unido, que mató a dos niñas en la localidad de Soham en 2002, ha muerto en el hospital tras ser atacado por un preso en la cárcel donde cumplía condena, confirmó este sábado el ministerio de Justicia británico.

Huntley, de 52 años, falleció después de que el viernes se le desconectara la respiración asistida que recibía desde su ingreso en el centro el pasado 26 de febrero, tras ser golpeado en la cabeza por otro recluso en la cárcel HMP Frankland, en el noreste de Inglaterra.

"Los asesinatos de Holly Wells y Jessica Chapman siguen siendo uno de los casos más impactantes y devastadores de la historia de nuestro país, y nuestros pensamientos están con sus familias", dijo el portavoz gubernamental.

Según la BBC, un triple asesino llamado Anthony Russell, de 43 años, es sospechoso de haber matado a Huntley, quien era blanco de constantes ataques en prisión por la brutalidad de sus crímenes.

Holly y Jessica, mejores amigas de 10 años, desaparecieron el 4 de agosto de 2002 al abandonar una barbacoa familiar para comprar chucherías en la pequeña localidad de Soham, cerca de Cambridge, en el este de Inglaterra.

Tras una intensa búsqueda policial, sus cuerpos fueron hallados el 17 de agosto de ese año a unos 20 km de distancia, en el condado de Suffolk.

Huntley, que era el conserje del instituto local de Soham, las había atraído hacia su casa para que vieran a su novia, Maxine Carr, que era asistente de aula en el colegio de primaria de las menores, pero que en realidad no estaba.

Huntley las mató posiblemente por asfixia y trasladó después sus cadáveres a las inmediaciones de una base aérea, según reveló la investigación.

El acusado, que en el momento del suceso tenía 28 años, fue condenado el 17 de diciembre de 2003 a cadena perpetua, con un mínimo cumplimiento de 40 años antes de poder acceder a beneficios penitenciarios.

Su novia Maxine fue condenada también a 3,5 años por proporcionar una coartada falsa, pero salió de prisión en mayo de 2004 con una identidad falsa.

Desde su condena, Huntley fue atacado en la cárcel en varias ocasiones, entre ellas cuando en 2005 un preso le echó agua hirviendo y en 2010 cuando otro le rajó la garganta, por lo que le dieron 21 puntos de sutura. EFE