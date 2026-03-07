Miles despiden a Boric en La Moneda en su último fin de semana como mandatario

Santiago de Chile, 7 mar (EFE).- Miles de personas asistieron este sábado a un acto ciudadano de despedida organizado para el mandatario chileno, Gabriel Boric, que vive el último fin de semana de como jefe de Estado previo al cambio de mando del próximo 11 de marzo donde pasará la banda presidencial al ultraderechista, José Antonio Kast.

"Soy un Presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieron. Les prometo, desde el fondo de mi corazón, que he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta responsabilidad, y puedo decir, con tranquilidad y convicción, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias", dijo Boric frente a la multitud entre aplausos y vítores.

En una jornada plagada de discursos y espacios culturales y musicales, todo desplegado en las inmediaciones de la Plaza de la Ciudadanía, frente al palacio presidencial de La Moneda en pleno centro de la capital, Boric se dirigió a sus adherentes y se pronunció respecto al tenso escenario internacional.

"Chile no elige entre potencias, sino que defiende su autonomía y su soberanía. No es servil ni se subordina a ninguna", subrayó, a días de que Estados Unidos informara la suspensión de la visa a tres funcionarios del Ministerio de Transportes, incluyendo al jefe actual de la cartera, Juan Carlos Muñoz.

Además de mensajes dirigidos a al diversidad sexual y al pueblo mapuche, con el que dijo que su gobierno trabajó "codo a codo", el mandatario chileno resaltó el "derecho a existir" del pueblo palestino y a "terminar con el genocidio (israelí), lo que hemos defendido firme y con convicción desde el Gobierno".

"¡No a la guerra!", recalcó desde La Moneda, acompañado por su pareja, Paula Carrasco, y su hija, Violeta Boric.

La concentración ciudadana, organizada por el por el colectivo "Unidos con Boric", se da en paralelo a la intensa agenda del presidente electo, José Antonio Kast, que participa en la cumbre regional organizada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y que reúne a múltiples referentes de la ultraderecha global en Miami.

El traspaso de mando entre Boric y Kast ha estado marcado por la abrupta suspensión de la reunión entre ambos el pasado martes, donde debían abordar la construcción de un cable de fibra óptica por parte de la multinacional China Mobile para unir Asia con las costas chilenas.

Con apenas 36 años, el exdirigente estudiantil se convirtió en el presidente más joven de Chile, encumbrada su elección por las demandas de cambio expresadas en las protestas de 2019 y con el apoyo del Partido Comunista y las fuerzas tradicionales de la centroizquierda.

Abandonará La Moneda con un nivel de aprobación que se ha mantenido constante (30 %) y con la sensación general de que no ha logrado solucionar las principales preocupaciones ciudadanas: la delincuencia y la ralentización económica, según las encuestas, aunque la mayoría de los indicadores de ambas problemáticas han mejorado.

Boric dejará el poder con 40 años y hay consenso entre los analistas en que aún le queda mucha carrera política. EFE

