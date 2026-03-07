Lecornu, con seis meses como primer ministro, asegura que no aspira a las presidenciales

París, 7 mar (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que este próximo lunes cumple seis meses en el cargo en una posición que sigue siendo inestable tras haber superado varias series de mociones de censura, asegura que no tiene ambición de presentarse a las elecciones presidenciales.

En declaraciones al diario Le Parisien publicadas este sábado, Lecornu asegura: "No soy candidato, no tengo ambición presidencial. Y no tengo un doble discurso sobre eso".

Además, insiste en que una candidatura al Elíseo es "totalmente incompatible" con lo que está haciendo al frente del Ejecutivo.

Afirma que quiere que se le juzgue por las realizaciones concretas, en particular el hecho de haber adoptado los presupuestos de 2026, sin someterlos al voto del Parlamento, la aprobación por decreto de la programación plurianual de la energía y la firma de otro decreto sobre la ayuda médica de Estado para los inmigrantes sin papeles.

También la próxima presentación ante el Consejo de Ministros de un proyecto de ley sobre el seguro del desempleo.

El primer ministro conservador, que no tiene mayoría en el Parlamento, ha salvado seis mociones de censura gracias a que los socialistas, que podrían haber marcado la inflexión y hacerlo tumbar, no las han votado en nombre de la estabilidad.

En ese contexto se presenta como un superviviente y como alguien que está de paso: "Cada mañana me pregunto lo que nos puede cambiar. Matignon (la residencia oficial del primer ministro) es una casa en la que hay que decidir rápido. Y eso no termina nunca".

La resistencia de Lecornu ha contribuido a que su popularidad, aunque baja, sea netamente mejor que la del presidente, Emmanuel Macron.

En una encuesta publicada el pasado 26 de febrero, un 34 % de los interrogados tenían una buena imagen del primer ministro, mientras que se limitaban al 21 % los que pensaban lo mismo del jefe del Estado.

Esa relativa buena opinión ha contribuido a alimentar los rumores sobre sus eventuales ambiciones para las presidenciales que deben celebrarse en la primavera de 2027. EFE