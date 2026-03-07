La ultraderecha alemana amenaza con repuntar en el bastión de Los Verdes y la CDU

Rodrigo Zuleta

Donaueschingen (Alemania), 7 mar (EFE).- El estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania y bastión tradicional de los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y de Los Verdes, celebra mañana unas elecciones regionales en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) puede tener un fuerte repunte tras una campaña basada en jugar con el miedo de muchos habitantes ante el deterioro de la situación económica.

Aunque las últimas encuestas apuntan a un duelo por el primer lugar entre la CDU -el partido del canciller Friedrich Merz- y Los Verdes, la AfD puede llegar a duplicar su resultado de 2021, cuando obtuvo el 9,7 % de los votos, ya que los sondeos la dan a la formación ultraderechista valores cercanos al 20 %.

La explicación que se le suele dar a los éxitos de AfD en el este de Alemania, basados en la frustración que viven muchos en regiones deprimidas del país, tiende a no funcionar en el caso del estado del suroeste alemán, uno de los más ricos del país.

No obstante, los motivos para que mucha gente en algunas regiones de Baden-Württemberg se inclinen parecen tener que ver con la economía.

Los dos años de recesión económica en Alemania, la pérdida de mercados para la exportación y cambios radicales causan temores en una región marcada por la industria -con empresas grandes, como Mercedes o Bosch, pero también medianas y pequeñas- donde los trabajadores habitualmente han tenido altos ingresos y una gran seguridad con respecto a sus puestos de trabajo.

"La situación en Baden-Württemberg es tensa. Se trata de una región en la que la producción industrial tiene una participación en el PIB más alta que en el promedio alemán y justamente en la industria hay muchos puestos de trabajo amenazados", dijo en una videoconferencia con la Asociación de la Prensa Extranjera (VAP) la jefa del sindicado IG Metal en la región, Barbara Resch.

Uno de los temas puntuales, en una región marcada por la industria automovilística, es el futuro del motor de combustión, un producto desarrollado en Baden-Württemberg con el que muchos trabajadores sienten una identificación.

"La AfD juega con los miedos de la gente y ofrece respuestas simplistas a problemas complejos. Hay por ejemplo una pancarta de AfD que dice: su coche votaría por nosotros. Con ello se insinúa que con ellos se mantendrá para siempre el motor de explosión. Eso no es así", dijo Resch.

A los temores que causa la amenaza que sufre el modelo económico alemán se agregan otros temores, relacionados con la guerra de Ucrania y con la inmigración. Incluso la llegada de refugiados ucranianos a la región ha causado molestias.

"La gente se molesta porque los ucranianos llegan y reciben de inmediato ayuda social, incluido el pago del arrendamiento mientras que hay otra gente que tiene dificultades tras haber trabajado años", dice una mujer de 60 años en la plaza de mercado de Donaueschingen, cerca de la fuente del Danubio.

La AfD, que ha explotado desde sus orígenes los temores causados por la inmigración islámica, saca provecho ahora también de la llegada de refugiados ucranianos y trata de ganar simpatías entre gente que rechaza la ayuda a Ucrania.

La defensa de la idea de la "remigración" -es decir, el regreso de todos los migrantes a sus países de origen- es algo que la AfD expone cada vez más abiertamente.

"Eso es algo que nunca tendrá mayoría en Alemania. Si llegara a tenerla sería el fin de nuestro modelo en donde mucha gente procedente de diversas naciones trabaja en fábricas, lo que aumenta la creatividad", dijo en otra videoconferencia la VAP el vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Stuttgart, Claus Pal.

Las encuestas apuntan a una continuación de la coalición actual entre Los Verdes y la CDU tras las elecciones del domingo, si bien queda abierta la pregunta de cual de los dos será el socio mayoritario.

El último sondeo de la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) ve a los dos partidos empatados con el 28 % de los votos.

Desde 2011 Los Verdes están a la cabeza del Gobierno en Baden-Württemberg cuando el actual primer ministro, Winfried Kretschmann, logró romper la hegemonía de la CDU que se había iniciado en 1953.

Durante buena parte de la campaña, todo apuntaba a que la CDU recuperaría el primer lugar.

Pero en las últimas encuestas ha habido un fuerte repunte de Los Verdes, impulsados en buena parte por la popularidad de su candidato a primer ministro, el exministro de Agricultura Cem Özdemir, y ahora todo apunta a un duelo cabeza a cabeza.EFE

