La India ordena a las refinerías maximizar la producción de gas ante la crisis en Ormuz

Nueva Delhi, 7 mar (EFE).- El Gobierno de la India ha invocado poderes de emergencia para exigir a todas las refinerías del país que maximicen la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP), en un intento por blindar el suministro de cocina para 330 millones de hogares, ante la crisis en el golfo Pérsico.

"Todas las empresas de refinado de petróleo que operan en la India deberán maximizar y garantizar que las corrientes de propano y butano producidas (...) se utilicen para la producción de GLP", reza un extracto de la directiva oficial publicada por el diario Indian Express.

Esto advierte de que no se podrá "desviar, utilizar, procesar ni convertir" estos componentes para otros derivados industriales.

La orden, emitida por el Ministerio de Petróleo y Gas Natural y recogida este sábado por la prensa local, prohíbe a las refinerías públicas y privadas desviar sus flujos de propano y butano para la fabricación de productos petroquímicos, basándose en poderes de emergencia bajo la Ley de Productos Esenciales.

Bajo este decreto, las plantas deben entregar toda su producción a las tres comercializadoras estatales, Indian Oil, Bharat Petroleum y Hindustan Petroleum, para su distribución doméstica.

La medida responde a que el GLP es el segmento más vulnerable de la cesta energética india, ya que el país importa cerca del 60 % de lo que consume y más de un 80 % de esos volúmenes transita por el estrecho de Ormuz y las rutas del golfo Pérsico, donde el tráfico marítimo enfrenta interrupciones por la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel.

Fuentes gubernamentales citadas por el mismo diario indicaron que las refinerías cuentan con existencias de crudo, gasolina y diésel para cubrir la demanda nacional durante 25 días, a lo que se suma una semana adicional de reservas estratégicas de petróleo.

La mayor importadora del país, Petronet LNG, cuyo proveedor es QatarEnergy, emitió esta semana un aviso de "fuerza mayor" ante posibles interrupciones en suministro en sectores industriales, para priorizar el consumo básico y la generación eléctrica. EFE