Jessie Buckley, a un paso de inscribir su nombre en los Óscar tras un pleno histórico

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 7 mar (EFE).- Jessie Buckley llega a los Óscar como la favorita para alzarse con la estatuilla a mejor actriz por 'Hamnet', avalada por un pleno histórico en la temporada de premios que impone su hegemonía estadística frente a la incertidumbre del resto de categorías.

Salvo sorpresa mayúscula, de esas que Hollywood se reserva hasta el final, la actriz irlandesa de 36 años se encamina el próximo 15 de marzo hacia un premio que parece llevar ya inscrito su nombre tras su dominio incontestable en las votaciones previas y el favor de la prensa especializada.

No será por la dura competencia que cuenta con figuras de alto perfil en la industria como la doble ganadora al Óscar Emma Stone ('Bugonia'), Rose Byrne ('If I Had Legs I'd Kick You'/ 'Si tuviera piernas te patearía'), Renate Reinsvete ('Sentimental Value'/'Valor Sentimental') y Kate Hudson ('Song Sung Blue').

El despliegue interpretativo de Buckley, encarnando a Agnes Shakespeare, ha generado un consenso entre la crítica y la prensa especializada por su capacidad para transmitir un dolor universal mediante una presencia escénica devastadora.

Pero para entender cómo Buckey se encuentra a un paso de entrar en los libros de historia de los premios más prestigiosos del cine sin apenas cuestionarse, es necesario analizar su trayectoria por las cuatro grandes citas de la temporada.

Su victoria en los Globos de Oro en el apartado a mejor intérprete femenina en una película de drama y en los BAFTA británicos supuso el primer aviso de una hegemonía que se consolidó con los premios de la Crítica y el del principal sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA).

De hecho, el apoyo de SAG-AFTRA refuerza todavía más su candidatura, al representar el sentir de la comunidad de actores que nutre una parte importante del núcleo de votantes de la Academia.

Imponerse en estos cuatro galardones, que constituyen un termómetro infalible en las predicciones de los Óscar, es una gesta que rara vez ha fallado. Un pleno se traduce en una garantía estadística que históricamente ha blindado a los favoritos frente a cualquier posible sorpresa de última hora.

La posición de dominio de Buckley, encarnando a Agnes Shakespeare, la esposa del autor y dramaturgo William Shakespeare (Paul Mescal), opera en un nivel narrativo distinto al resto de las candidatas de este año.

Bajo la dirección de la oscarizada Chloé Zhao, la actriz se sumerge en la adaptación de la novela de Maggie O'Farrell centrándose en el duelo de la protagonista y la pérdida del único hijo varón que tuvo el mejor escritor de la lengua inglesa (1564-1616).

"Es una actuación inconscientemente seductora de Jessie Buckley , que le da a cada mirada y sonrisa un significado penetrante", describió el crítico de cine británico Peter Bradshaw en la reseña de 'Hamnet' publicada en The Guardian.

Buckley pisará la gala de premios más importante del cine por segunda vez, tras su nominación en 2022 a mejor actriz de reparto por 'The Lost Daughter', un antecedente que colocó su promesa en la mira de Hollywood.

De confirmarse los pronósticos de la prensa especializada, Buckley no solo consolidará a Agnes Shakespeare como el mejor papel de su carrera, sino que además se uniría a la selecta lista de artistas irlandeses que han logrado alzarse con una estatuilla, como Daniel Day-Lewis ('My Left Foot') o Cillian Murphy ('Oppenheimer').

Su victoria, además, asestaría un golpe sobre la mesa a un ciclo iniciado en el cine independiente y la televisión británica para consagrarse como una de las figuras más influyentes de su generación en el mercado internacional. EFE

