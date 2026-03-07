Agencias

Israel anuncia que ha empezado una "amplia ola de ataques" en Teherán

Jerusalén, 7 mar (EFE).- El Ejército israelí anunció esta noche que ha iniciado una "amplia ola de ataques" contra "infraestructura del régimen" iraní en Teherán.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han iniciado una amplia ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán", se indica en un breve comunicado

Israel se embarcó hace hoy una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político, y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií libanés Hizbulá se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Iran) atacando en represalia por ello el norte de Israel.

En Irán, al menos 1.332 civiles han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas han perdido la vida esta noche durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa. EFE

