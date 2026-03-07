Escritor Élmer Mendoza: “Empatizo con Sheinbaum, está viviendo una situación compleja"

David Álvarez

Ciudad de México, 7 mar (EFE).- Tras más de 25 años desarrollando el género de la 'narcoliteratura', el escritor mexicano Élmer Mendoza aborda en su más reciente novela ‘La sirena y el jubilado’ las dificultades que enfrenta una mujer para abrirse paso en la política mexicana, un tema que indirectamente apela a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien dice “empatizar” ante la “compleja” situación de inseguridad que enfrenta el país.

Tras casi dos semanas del abatimiento de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Mendoza considera en entrevista con EFE que su muerte “es un paso importante” para el Gobierno, sobre todo para una mandataria que debe lidiar con sus “vecinos del norte” y con su presidente, Donald Trump, a quien nadie entiende “sus declaraciones” ni sus acciones.

“La pregunta es: ¿quién sigue? Si tenían ubicado a El Mencho con sus sistemas de ciberseguridad, si tenían ubicado al líder de Irán (Alí Jamenei), ¿a quién más tienen ubicado? Puede pasar cualquier cosa y eso en una novela es muy malo”, destaca.

En ‘La sirena y el jubilado’, Carmen Larrañaga se presenta como candidata a diputada por su ciudad, ubicada en el norte de México, aunque dos tiros en el abdomen en su primer acto de campaña y la sombra de su expartido en el poder y un candidato vinculado al narcotráfico, le harán poner de jefe de seguridad a su vecino Néstor, un ex guardia de seguridad retirado.

Ante la pregunta de si algún día escribirá una novela de El Mencho, Mendoza responde que “va a ser otro quien la escriba”, y de esa manera “no establecer ningún compromiso con los hechos”, aunque reconoce el interés por el narcotraficante, de quien, bromea: “podría haber sido Secretario de Economía en otra vida”.

“En todas las fotografías el personaje (El Mencho) está muy serio, lo que significa que el oficio que desempeña se lo toma muy en serio. Vemos otros casos de narcotraficantes con historias llenas de diversión y fiesta, pero aquí vemos una persona muy recatada y para nada ostentosa. Con más de 10 años escondiéndose, debía tener un grado de inteligencia importante”, reflexiona.

Entre septiembre de 2023 y junio de 2024, 34 mujeres aspirantes, precandidatas y candidatas fueron asesinadas presuntamente por grupos del crimen organizado, según un análisis de México Evalúa, una situación que siempre ha existido, pero “incrementa cada año”, indica Mendoza.

“La mujeres que conozco y se dedican a la política han vivido todo un proceso de muchos años de adversidades para poder encontrarse en un lugar y estado conveniente para poder lograr aquello por lo que han luchado toda su vida. Son mujeres que no descansan”, argumenta el autor.

Como Larrañaga y otros personajes femeninos que aparecen en el relato, estas mujeres —a diferencia de muchos políticos masculinos— “han estudiado” carreras importantes y, sobre todo, han aprendido “las palpitaciones” del país y de su profesión, algo que las políticas “tienen que saber” aún mejor para poder “moverse y avanzar”.

Desde hace años, instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informan que cada vez las mujeres estudian más y obtienen más titulaciones de nivel superior, pero la brecha salarial aún se sitúa en un 25 % de diferencia entre hombres y mujeres.

Y aunque hombres como Mendoza “crean en la capacidad de la mujer para decidir y dar pasos hacia delante, hacia la perfección” por encima de otros varones, el número de hombres en política es tres veces mayor en el mundo, según cifras de Naciones Unidas. EFE

(foto)