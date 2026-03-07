El respaldo en el Senado es "decidor" para aprobar la Ley de SADP, dice ministro chileno

María José Rey

Santiago de Chile, 7 mar (EFE).- La inminente aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP) por el Congreso chileno tiene en alerta a jerarcas del fútbol que la objetan, y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, afirma a EFE que es “decidor” el respaldo recibido del Senado, el pasado miércoles.

Los cambios a la Ley, promulgada en 2005, vienen a dar un vuelco a la organización y transparencia de entidades deportivas y clubes, y su avance a tercer trámite contó con 34 votos a favor y dos abstenciones de la Cámara Alta.

“Ese dato es bastante decidor respecto de cómo se materializa esta aprobación y se recibe todo el avance que se ha generado en este proceso”, dice el ministro Pizarro.

El titular del Deporte del gobierno del presidente Gabriel Boric, quien dejará su cargo tras la investidura del electo José Antonio Kast del próximo miércoles 11, fue un actor principal en la modificación del proyecto.

“Más allá de la coyuntura en este cambio, (las leyes) tienden a mantener una línea de tramitación después”, precisa.

Y luego agrega que “el proceso de votación es absolutamente soberano, y como tal, habrá que esperar que eso se produzca”.

El exfutbolista de Colo Colo, apodado “El Káiser de La Roja”, considera que fue “un paso importante y, en nuestro caso, muy significativo y relevante completar este proceso”.

El tablero de poder con la separación de la Federación de Fútbol (FFCh) y la liga de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) cambiará, y la alarma se enciende con la orden al cese de los conflictos de interés por multipropiedad y el veto a que representantes de jugadores integren clubes de fútbol.

El ministro ejemplifica que en la Copa Chile “juegan equipos de distintas categorías. Por lo tanto, encontrarnos con una misma propiedad claramente hay un conflicto de interés”.

“Se ha tenido desde el principio mucha prudencia, de hecho, participaron abogados constitucionalistas. En la Comisión han existido distintas miradas respecto de cómo abordar distintos tópicos de este proyecto”, rescata.

Y aporta sobre la división de la FFCh y la ANFP que “hoy día vemos ligas que están bien desarrolladas, que han tomado esta misma decisión, porque ven ahí los atributos que le puede otorgar”.

En la reforma “las responsabilidades están, yo diría, incluso más delimitadas en la Liga y la Federación que en cada uno de los clubes, sin perjuicio de las adecuaciones que deban hacer”.

Pizarro apunta que en la Ley “una de las cosas que no sale mencionado es la FIFA, porque efectivamente ha habido cuidado, precaución, y por todo lo que he visto, ha estado lejos de ser un ámbito que se quisiera pasar a llevar”.

La posibilidad de una desafiliación está descartada: “Ni en los temas deportivos, ni en los ascensos, descenso, reglamentaciones, modelos de campeonato, no hay absolutamente nada en esta iniciativa”.

Y recuerda que fue el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien indicó que “estaba en coordinación con Conmebol para generar este estatuto (de separación de la FFCh). Ahí hay insumos que se podrán aprovechar para que se utilicen”.

“Fue mencionado que la ANFP estaba clara en que había que trabajar por resolver la multipropiedad”, alega y que en “ese proceso de intento de búsqueda, ahora hay que pasar a la ejecución”.

Esta reforma “le otorga a la Comisión para el Mercado Financiero y al Instituto Nacional de Deporte, en los ámbitos de sus competencias, poder fiscalizar y poder tener el control”, explica el ministro que apunta al interés público de la medida.

“Cuando uno busca mejorar esa profesionalización, lo que debe hacer es definir claramente cuáles son los ámbitos de acción”, acota.

Una vez aprobada, la Ley otorga plazo de 18 meses para constituirse y “el criterio señala que obviamente todas las situaciones que estén en proceso deberán cerrarse y traspasarse adecuadamente a la nueva institucionalidad”, cierra. EFE

