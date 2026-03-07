El Gobierno de Cuba critica la "cumbre reaccionaria y neocolonial" de Trump en Florida

La Habana, 7 mar (EFE).- El Gobierno cubano criticó este sábado la "pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida" por minar la independencia, la seguridad y la paz de América Latina y el Caribe.

El Ejecutivo isleño se refería así a la llamada cumbre 'Escudo de las Américas' que tuvo lugar este sábado en Miami (EE.UU.) con el presidente estadounidense, Donald Trump, y más de una decena de mandatarios de la región ideológicamente cercanos.

"Es un atentado contra la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de Paz, un ataque a las aspiraciones de integración regional y una manifestación de la disposición a subordinarse ante los intereses del poderoso vecino del Norte bajo los preceptos de la Doctrina Monroe", escribió en redes sociales el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

El Jefe de Estado cubano criticó especialmente el acuerdo de la cumbre que "compromete" a los firmantes a "aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países".

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, insistió también en redes sociales en este sentido al afirmar que la cumbre "busca obligarlos a aceptar" una "mayor subordinación de sus naciones a la potencia del Norte", algo que calificó de un "claro y peligroso retroceso" en el "proceso independentista" de América Latina y el Caribe.

"El único resultado hecho público es la firma por parte de los asistentes de un servil y deshonroso documento que propugna el uso de la fuerza militar, en particular la de EE.UU., como arma represiva contra los carteles criminales en cada país y para sofocar problemas internos y fronterizos", afirmó Rodríguez.

En conclusión, agregó, "significa una grave amenaza a la paz, la seguridad, la estabilidad y la integridad regional y una grosera violación de la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de paz", que se firmó hace más de una década en La Habana. EFE