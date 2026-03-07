El Ejército israelí mata a un supuesto miliciano de Hamás al sur de la Franja de Gaza

Jerusalén, 7 mar (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado a un supuesto miliciano de Hamás que planeaba llevar a cabo "un ataque como francotirador" contra sus tropas en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, según afirmó junto al Shin Bet (servicio israelí de inteligencia interior) en un comunicado oficial.

"Aviones de la Fuerza Aérea, guiados por la División de Gaza (143) y el Shin Bet, atacaron hoy sábado a un terrorista de la organización terrorista Hamás que planeaba un ataque como francotirador contra las fuerzas del Ejército que operan en el sur de la Franja de Gaza a corto plazo", sostiene el comunicado castrense.

"El terrorista representaba una amenaza inmediata para las tropas y, por lo tanto, fue atacado específicamente para eliminarla", agrega la nota.

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, el ataque hirió de gravedad a un niño que se encontraba en la casa bombardeada por el Ejército israelí.

El mismo medio recoge que aviones de guerra israelíes bombardearon durante el sábado varios puntos al este del barrio de Tufa, al este de la ciudad de Gaza, y que la Armada israelí disparó proyectiles hacia la costa del enclave palestino.

Casi a diario, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas o cruzan la línea amarilla, la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Unos ataques que, pese a haber disminuido, no han cesado desde el inicio de la ofensiva que Israel mantiene contra Irán junto a EE.UU. desde hace ya una semana.

En total, desde que Israel empezara su guerra contra Gaza, más de 72.100 palestinos han muerto -entre ellos más de 20.000 niños- y alrededor de 171.800 personas han resultado heridas, según Sanidad. EFE