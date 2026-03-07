EE.UU impone restricciones de visado a funcionarios ruandeses por el conflicto en RD Congo

Nairobi, 7 mar (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a altos funcionarios de Ruanda por "fomentar la inestabilidad" en el este de la República Democrática del Congo, al apoyar al rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), anunció el Departamento de Estado estadounidense.

"Al seguir apoyando al M23 y violando los Acuerdos de Washington, estos individuos están fomentando la violencia y socavando la estabilidad de toda la Región de los Grandes Lagos", reza un comunicado recogido este sábado por medios ruandeses.

El Departamento de Estado subrayó que espera que todas las partes involucradas en el mencionado acuerdo cumplan "plenamente" los compromisos alcanzados, que incluyen la retirada del apoyo de Kinsasa a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), y el fin de la presencia militar de Kigali en el este congoleño.

"Solo entonces se materializará el inmenso potencial económico de la región de los Grandes Lagos. Las personas consideradas responsables, cómplices o implicadas directa o indirectamente en socavar o impedir una paz sostenible en la región de los Grandes Lagos enfrentarán consecuencias", concluye el comunicado.

Estas restricciones se suman a las sanciones que Washington impuso el lunes contra las Fuerzas Armadas ruandesas y cuatro de sus altos mandos por su apoyo al M23.

Ruanda mostró su rechazo a esa medida y acusó a las autoridades congoleñas de no cumplir con el compromiso de retirar su apoyo a las FDLR.

Esas fuerzas las crearon en el este congoleño en el año 2000 hutus ruandeses que participaron en el genocidio de 1994 -en el que fueron asesinados al menos 800.000 tutsis y hutus moderados- y que buscan recuperar el poder en su país de origen.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran en Washington el pasado 4 de diciembre el citado acuerdo de paz, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco). EFE