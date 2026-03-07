Agencias

Detenidos en España dos expertos en artes marciales acusados de vínculos yihadistas

Madrid, 7 feb (EFE).- La Policía española ha detenido a dos personas expertas en artes marciales mixtas sospechosas de tener vínculos con el terrorismo yihadista, una de ellas conocida en redes sociales como profesor de gimnasios de Madrid y que había participado en competiciones internacionales.

Los detenidos, que ya cumplen prisión preventiva, están acusados de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento de terceros, distribución de material destinado a la radicalización y falsedad documental, informaron las fuerzas de seguridad este sábado en un comunicado.

La operación permitió detectar y desarticular una estructura de difusión de contenidos radicales que promovía el martirio, difundía propaganda de carácter yihadista y defendía la implantación de la ley islámica.

Durante la investigación, los agentes comprobaron el avanzado proceso de radicalización de uno de los sospechosos, que mostraba una marcada adhesión a la yihad violenta global y un profundo antisemitismo. La otra persona desempeñaba un papel relevante en la difusión de material radical.

Además, los agentes detectaron un posible delito de falsedad documental y el uso de documentación ucraniana obtenida de forma irregular.

Durante la operación, se efectuaron dos registros domiciliarios, en los que se intervino un arma simulada y documentación que analiza la Policía. EFE

EFE

