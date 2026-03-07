Agencias

Comienza la cumbre de Trump con presidentes latinoamericanos de derechas en Miami

Guardar

Miami, 7 mar (EFE).- La cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con presidentes latinoamericanos de derecha en Miami (Florida) comenzó este sábado con la llegada de los invitados al evento.

La cumbre, bautizada como el 'Escudo de las Américas', se celebra en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario, y busca consolidar el liderazgo de Washington en Latinoamérica y contrarrestar la influencia de China en la región.

Los primeros en llegar fueron el presidente panameño, José Raúl Mulino; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

De prometer el fin del neoliberalismo a la moderación: los cuatro años de Boric en Chile

Infobae

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

Infobae

El oficialismo venezolano conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

Infobae

Siete muertos en un ataque ruso contra un edificio de viviendas en Járkov

Infobae

Sánchez afea a conservadores y ultraderecha que apoyen una guerra que perjudicará a España

Infobae