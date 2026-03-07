Colonos israelíes matan a otro palestino en la aldea de Hebrón que ganó el Óscar

Jerusalén, 7 mar (EFE).- Un colono israelí con uniforme militar mató este sábado a tiros a un palestino en Masafer Yatta, el compendio de aldeas localizadas en las colinas de Hebrón (Cisjordania) y retratadas en el documental ganador del Óscar 2025 'No Other Land'.

Según confirmó a EFE la ONG israelí B'Tselem, el colono abrió fuego matando a Amir Muhamad Shanaran, de unos 28 años, e hiriendo de gravedad a su hermano mayor, algo confirmado también a Wafa a través de fuentes médicas.

De acuerdo con el relato de un activista de Masafer Yatta, los colonos proceden del asentamiento próximo de Susya y el ataque se produjo cerca de la casa de esta familia palestina en Khirbet Wadi.

En un vídeo del ataque, se observa a un colono armado con un fusil de asalto, uniformado, mientras mujeres gritan y lloran a metros de distancia. En un movimiento de la cámara del móvil, se ve en el suelo a un joven palestino que yace inmóvil boca arriba.

A finales de julio de 2025, el colono Yinon Levi mató de un tiro al activista palestino Odeh Hadalin - que colaboró en la creación del oscarizado documental sobre la ocupación israelí-, en un asesinato impune que quedó capturado en vídeo por la propia víctima.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado estos últimos días, en paralelo a la ofensiva bélica contra Irán -que Israel libra junto a EE.UU.- y lejos de la atención pública.

El pasado lunes día 2, colonos uniformados mataron a dos hermanos palestinos en una aldea cerca de Nablus.

Según confirmo a EFE la ONG Yesh Din, solo durante los primeros cuatro días de guerra se documentaron al menos 50 casos de violencia por parte de colonos en 37 comunidades palestinas diferentes. EFE

(vídeo)