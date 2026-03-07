Colombia tiene "trabajo por hacer", dice el mánager tras enlazar dos derrotas

San Juan, 7 mar (EFE).- José Mosquera, mánager de la selección de béisbol de Colombia, afirmó este sábado en San Juan que su equipo aún tiene "trabajo por hacer", si quiere continuar en el Clásico Mundial de Béisbol tras caer en sus dos partidos.

"Tenemos todavía trabajo por hacer, no bajar la cabeza y seguir compitiendo, porque no podemos venir a este tipo de evento a pasear. Ninguno está pensando de esa manera", dijo Mosquera tras la derrota por 2-8 ante Canadá.

Colombia cayó el viernes en el debut por 5-0 ante Puerto Rico.

"Queremos competir. Hay situaciones que nos pasaron hoy, que pasan en la pelota y hay que reaccionar ante este tipo de eventos", dijo el técnico colombiano.

Mosquera pretendía abrir con el derecho Julio Teherán, pero cinco minutos antes de comenzar el juego sintió una molestia en su hombro y tuvo que sustituirlo por Austin Bergner.

"La mentalidad es algo que nosotros tenemos que cambiar. el grupo está unido, las derrotas te quitan confianza y a veces donde estamos, nos ubicamos en la mejor posición. Pero sin duda, ellos son los que tienen que salir a competir y eso es lo que esperamos de ellos en estos próximo dos juegos", apuntó. EFE

