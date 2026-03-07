Agencias

Colombia busca claves para enderezar el rumbo

Guardar

San Juan, 6 mar (EFE).- Colombia debe pasar la página del debut en el Clásico Mundial de Béisbol con derrota por 5-0 ante Puerto Rico y encontrar en la precisión al bate las claves para enderezar el rumbo, afirmó este viernes el mánager José Mosquera.

Los colombianos resultaron avasallados por el juego de los locales en el partido de cierre de la primera jornada del Grupo A jugado estadio estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

"Tenemos que materializar las oportunidades que tuvimos. Son situaciones que tenemos que ejecutar y esa será la clave" para los siguientes encuentros de Colombia, dijo Mosquera, cuyos pupilos se enfrentarán este sábado con Canadá.

"Tenemos que pasar la página y seguir compitiendo", enfatizó.

Admitió que antes del juego tenían previsto que afrontarían serias dificultades con el relevo puertorriqueño.

"Iba a ser más complicado", enfatizó tras elogiar la calidad y experiencia en Grandes Ligas de Edwin 'Sugar' Díaz y otros cinco lanzadores para respaldar al abridor Seth Lugo, quien se acreditó la victoria.

Tras el juego entre Colombia y Canadá, la segunda jornada la cerrarán Puerto Rico y Panamá, que hoy cayó ante Cuba por 3-1.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Peso mexicano se deprecia un 3,25 % ante dólar debido a escalada en Medio Oriente

Peso mexicano se deprecia un

Puerto Rico y Cuba festejan

Puerto Rico y Cuba festejan

De prometer el fin del neoliberalismo a la moderación: los cuatro años de Boric en Chile

De prometer el fin del

Israel ataca una universidad-academia militar y búnkeres con "altos cargos" de Irán

Infobae

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell