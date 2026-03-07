Agencias

Carlos Soler: “La final de Copa va a ser totalmente diferente”

Madrid, 7 mar (EFE).- Carlos Soler, centrocampista de la Real Sociedad, advirtió este sábado, tras la derrota contra el Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports (3-2), que la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril entre ambos equipos “va a ser totalmente diferente” y apuntó que su equipo va a llegar “muy bien” a ese encuentro decisivo.

“La final va a ser totalmente diferente. Esto es su estadio, están con su afición y están en casa. El partido de La Cartuja va a ser mucho más igualado, con nuestra afición también animando a tope. Queda mucho tiempo, estamos en el buen camino y vamos a llegar muy bien”, valoró en declaraciones a ‘Movistar+’ tras el choque en el Metropolitano.

“Aquí, la verdad, es muy complicado. Es un equipo que genera mucho en su estadio, aprieta mucho y hemos igualado rápido las dos veces, pero no ha sido posible. Veníamos con la esperanza de acercarnos más a Europa. Un trabajo bien hecho, pero sin puntos”, analizó.

Carlos Soler anotó el 1-1. “El control se me ha quedado muy bien, he chutado en el primer palo y ha sido gol. Suerte que en los dos últimos partidos ha sido gol, pero hoy no ha servido para sumar, que al final es lo que queremos para acercarnos a los puestos europeos en la Liga”, afirmó.

Y habló de todo lo que ha aportado al equipo la llegada del técnico Pellegrino Matarazzo: “Al final, las ideas muy claras. Nos ha transmitido confianza desde el primer momento a los jugadores. Y eso luego se muestra en el campo. También con las victorias todo es más sencillo, pero hay mucho trabajo detrás y se está consiguiendo”.

EFE

