Aumentan a 294 los muertos por la ofensiva aérea en Líbano y los heridos superan el millar

Beirut, 7 mar (EFE).- El balance de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 294 desde su inicio el lunes y el de heridos supera el millar, después de que un único incidente ocurrido de madrugada en el este del país causara 41 fallecimientos.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública libanés informó en un comunicado de que desde el comienzo de la ofensiva aérea hace seis días han muerto 294 personas y otras 1.023 han resultado heridas en diferentes puntos del país.

El número de víctimas ha subido significativamente desde anoche, cuando tuvo lugar una incursión israelí con helicópteros en la localidad oriental de Nabi Chit, según la versión de Israel para tratar de obtener pistas sobre el paradero de su piloto Ron Arad, desaparecido desde 1986.

El apoyo aéreo a la incursión consistió en intensos bombardeos contra Nabi Chit y las aldeas cercanas, que causaron al menos 41 muertos y 40 heridos, según el último balance ofrecido por el Centro de Operaciones de Emergencia.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras del sur de Beirut, mientras que el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte de Israel.

El conflicto ha desplazado a más de 110.000 personas a albergues oficiales, mientras que se estima que al menos otras tantas habrían buscado refugio en las calles, casas de familiares o pisos de alquiler. EFE

