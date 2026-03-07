Agencias

Aldana Cometti cree que Argentina está "en el camino correcto"

Harrison (Nueva Jersey, EE.UU.), 7 mar (EFE).- Alda Cometti, capitana de la selección argentina de fútbol, afiró este sábado que su equipo "está en el camino correcto", pese a que quedó en última posición del cuadrangular She Believes Cup, que ganó Estados Unidos y completaron Colombia y Canadá.

"Sabemos que están un escaloncito por encima de nosotras a nivel físico, pero estamos formándonos como equipo", dijo Cometti a EFE tras caer en tanda de penaltis por 3-2 ante Canadá.

Argentina y Canadá igualaron hoy sin goles en tiempo reglamentario en el Sports Illustrated Stadium de Harrison (Nueva Jersey).

"Empatarle en los noventa minutos a una potencia como Canadá es increíble. Salimos con la sensación de que pudimos haber hecho más contra Estados Unidos y también contra Colombia, pero Colombia tienen una jugadora como Linda Caicedo que es de las mejores del mundo y ha crecido un montón desde que está jugando en España", explicó la capitana de Argentina.

El seleccionador de Argentina, Germán Portanova, describió como "buenísimo" el desempeño de sus jugadoras, ya que antes no conseguían "pasar de mitad de la cancha".

"Medirse con las mejores te hace mejorar y este torneo es de gran aprendizaje, han sido tres partidos históricos para el fútbol femenino argentino", añadió Portanova.

Fue la segunda participación de Argentina en la She Believes Cup. En 2021 también terminó en cuarta posición. EFE

