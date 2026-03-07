Al Sudani condena ataque a embajada de EE.UU en Bagdad y pide "perseguir a sus autores"

Bagdad, 7 mar (EFE).- El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, condenó el "acto terrorista" que ha supuesto el ataque con cohetes contra la embajada estadounidense en Bagdad cometido este sábado y ordenó "perseguir a los autores y llevarlos ante la justicia".

En un comunicado emitido por el portavoz de Al Sudani, Sabah al Numan, el primer ministro ordenó, en calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, "a todos los comandantes militares y de seguridad, en todas las áreas de responsabilidad", que persigan a los autores del ataque.

"Atacar misiones diplomáticas y embajadas que operan en Irak es un acto inaceptable bajo cualquier circunstancia, y constituye una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad de todo el país", indica la nota.

En ese contexto, Al Sudani señaló que quienes "perpetran estos ataques están cometiendo una ofensa contra Irak, su soberanía y su seguridad. Estos grupos rebeldes, que no respetan la ley en modo alguno, no representan la voluntad del pueblo iraquí".

Además, el comunicado recordó que "las opciones de guerra y acción militar quedan exclusivamente en manos del Estado, que representa la decisión nacional reafirmada por el gobierno en numerosas ocasiones".

La embajada de los EE.UU en Bagdad, ubicada en la céntrica Zona Verde, un área fuertemente protegida donde se encuentran muchas embajadas, fue atacada con cohetes de origen desconocido este sábado que fueron repelidos por el sistema de defensa aérea de la legación, que interceptó el ataque.

Así lo informaron a EFE fuentes del servicio de seguridad iraquí, que señalaron que aún no se conoce si ha habido daños.

Este es el primer ataque con cohetes contra el complejo estadounidense desde el inicio de la guerra entre Israel y EE.UU contra Irán, si bien el pasado día 1 de marzo varias decenas de personas intentaron irrumpir en la Zona Verde coreando gritos de "Muerte a América" en protesta por el asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí.

Irak, de mayoría chií, es uno de los países que más ha criticado los ataques contra Irán y ha llegado incluso a decretar tres días de luto nacional por el "martirio" de Jameneí, víctima de "un acto flagrante de agresión y una acción condenable que viola todas las normas humanitarias y morales y constituye una clara violación de las leyes y convenciones internacionales".

En esta semana de ataques, el territorio iraquí ha recibido también misiles y bombas de origen desconocido, que han afectado fundamentalmente emplazamientos de las milicias de la denominada Multitud Popular, una agrupación de grupos de distinto signo, pero en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán.

En 2016 se integraron de facto en las Fuerzas Armadas, y forman parte del sistema oficial de seguridad iraquí, si bien algunas de sus facciones han sido acusadas por Estados Unidos de lanzar ataques contra intereses estadounidenses en Irak, y determinadas milicias integrantes han sido designadas como organizaciones terroristas por Washington.EFE