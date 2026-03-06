Una nueva oleada de ataques iraníes contra cuatro países en Oriente Próximo se salda con daños materiales

El Ministerio de Interior de Bahréin calificó como "agresión iraní" el impacto de un número indeterminado de misiles que alcanzaron la madrugada de este viernes un hotel y dos edificios residenciales en Manama, la capital del país. El siniestro provocó un incendio en uno de los bloques residenciales, el cual fue extinguido por la Defensa Civil sin registrar víctimas fatales, según el propio Ministerio. Esta declaración formó parte de una nueva oleada de ataques atribuidos a Irán, que alcanzaron simultáneamente a Bahréin, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí, según detalló el medio de comunicación que reportó los incidentes.

De acuerdo con la información recabada por la fuente, las autoridades de Kuwait activaron las sirenas antiaéreas como consecuencia de la entrada de misiles en su espacio aéreo, lo que forzó la intervención de los sistemas de defensa. El portavoz del Ministerio de Defensa, Saud Abdulaziz al Atuan, declaró en redes sociales que durante la operación de interceptación cayeron fragmentos de metralla, lo que resultó en daños a un vehículo, aunque no hubo heridos.

En el caso de Arabia Saudí, el Ministerio de Defensa informó sobre la destrucción de tres misiles balísticos dirigidos contra la base aérea Príncipe Sultán. Asimismo, indicó la neutralización de dos drones, uno interceptado en la región occidental del país y el otro en la gobernación de Al Jarj, localización donde también se encuentra la citada base militar. A pesar de la magnitud de los ataques, ninguna de las zonas afectadas reportó víctimas.

La acción bélica también alcanzó a Qatar, donde el Ministerio de Defensa comunicó a través de redes sociales la interceptación de un dron dirigido a la base aérea de Al Udeid, la instalación militar más grande operada por Estados Unidos en el país y localizada al suroeste de Doha. Según informó el ministerio qatarí, las Fuerzas de Defensa Aérea lograron neutralizar el aparato sin consecuencias para el personal ni daños significativos en la base.

Los incidentes tuvieron lugar durante la madrugada y los diferentes gobiernos afectados hicieron públicos los hechos horas después, todos ellos asegurando haber gestionado la emergencia y constatado únicamente daños limitados a propiedades, sin que se registraran víctimas mortales ni heridos, tal como detalló el medio citado.

El ataque contra Manama fue el más significativo en cuanto a daños físicos, con incendios en los bloques residenciales implicados que requirieron la intervención del cuerpo de bomberos. La rápida reacción de los servicios de emergencia permitió controlar la situación y evitar la propagación del fuego a otras infraestructuras.

En el espacio aéreo kuwaití, la respuesta involucró la activación de alarmas ciudadanas y la movilización de efectivos antiaéreos. El portavoz del Ministerio de Defensa especificó que el operativo de interceptación no generó consecuencias personales y que los daños materiales se limitaron a un solo vehículo en las inmediaciones del área donde cayeron los restos de metralla.

Respecto a Arabia Saudí, la base aérea Príncipe Sultán y sus alrededores permanecieron bajo estrecha vigilancia tras la detección de los proyectiles y drones. Las fuerzas armadas saudíes resaltaron la eficacia de su sistema de defensa aérea, que consiguió impedir que los objetos alcanzaran su objetivo original.

El Ministerio de Defensa de Qatar informó de la operación exitosa de las Fuerzas de Defensa Aérea frente al dron hostil que volaba en dirección a la base de Al Udeid. Las autoridades subrayaron que el ataque no supuso interrupciones en las actividades de la base ni provocó daños en su infraestructura estratégica.

Según el medio que divulgó la noticia, los cuatro gobiernos involucrados emitieron comunicados oficiales posteriores a los incidentes para informar a sus poblaciones y a la comunidad internacional. En todos los casos, reiteraron que no hubo víctimas fatales ni heridos, y que los sistemas de defensa actuaron con eficacia frente a los ataques.

A través de las declaraciones y mensajes difundidos tras los eventos, las autoridades de los países afectados destacan la coordinación de sus sistemas de emergencia y defensa, así como la cooperación necesaria para mitigar los daños materiales y garantizar la seguridad de las zonas residenciales y militares implicadas en la oleada de ataques.