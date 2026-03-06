Merz ve necesaria la preservación de un futuro estado iraní ante su posible colapso en una larga guerra

El paralelismo con la crisis siria y su efecto migratorio sobre Europa ha sido evocado por Friedrich Merz, canciller de Alemania, quien expresó inquietud ante la posibilidad de que una prolongada guerra en Irán derive en desplazamientos masivos de población. Según advirtió Merz, citado por el medio de referencia, el riesgo de desestabilización regional y la amenaza de un éxodo hacia el continente europeo motivan al Gobierno alemán a pedir medidas para preservar la institucionalidad en Irán durante el actual contexto de elevada tensión.

Tal como publicó el medio, Merz subrayó que una prolongación del conflicto en Irán presenta peligros considerables, ya que el derrumbe de la estructura estatal pondría en riesgo a millones de personas tanto en la región como fuera de ella. El canciller alemán resaltó que su administración mantiene como prioridad la estabilidad institucional del país persa y recalcó la importancia de evitar una crisis humanitaria y migratoria que pueda impactar directamente a Europa. El jefe del Ejecutivo detalló que la experiencia del conflicto en Siria —que originó un fuerte flujo migratorio hacia Europa, incluida Alemania— debe servir de advertencia para la comunidad internacional sobre las consecuencias de un ciclo de violencia sin un horizonte de solución política.

De acuerdo con el medio, Merz manifestó que la postura de Alemania permanece alineada con los intereses de Estados Unidos e Israel en lo relativo a la oposición hacia el programa nuclear y de misiles desarrollado por la República Islámica y la preocupación por la amenaza potencial que represente para Israel y los países vecinos. No obstante, remarcó que el pueblo iraní conserva el derecho a definir su futuro político, aunque aclaró que la escalada en la zona incrementa diariamente el nivel de peligro para toda la región.

Aseguró que la meta primordial debe centrarse en la consecución de un acuerdo de paz que proporcione garantías mínimas de seguridad y existencia para todos los Estados involucrados, incluyendo Israel y los países del Golfo. Merz enfatizó, según consignó el medio de referencia, que Irán no debe convertirse en un campo de enfrentamientos indirectos entre distintas potencias, y advirtió sobre la importancia de asegurar la continuidad de las funciones básicas y el orden público en el país.

El canciller alemán agregó que el funcionamiento de los sistemas de servicios básicos resulta vital para que la situación humanitaria no se deteriore aún más, previniendo así eventuales desplazamientos de población. En ese sentido, Merz pidió a la comunidad internacional evitar que Irán atraviese una situación similar a la de Siria, donde un conflicto prolongado forzó la huida de millones de habitantes que buscaron refugio en Europa, siendo Alemania uno de los principales destinos.

El jefe del Ejecutivo culminó su intervención reiterando que la respuesta internacional debe priorizar esfuerzos para frenar una agravación de la crisis y lograr avances hacia un marco de entendimiento político. Según reportó el medio, Merz insiste en que preservar la estabilidad institucional en Irán representa una condición clave para evitar que se repita un episodio migratorio y humanitario como el que vivió Europa a comienzos de la década pasada.