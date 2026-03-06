Aznar afirma que España debería "estar apoyando a sus aliados" contra Irán y señala que "no es momento para eslóganes"

A la sombra de la creciente tensión con Irán y tras la reciente conmemoración del 30 aniversario de su llegada a la presidencia, José María Aznar alertó que las próximas elecciones generales en España podrían asumir un carácter constituyente, y situó en este contexto un llamado a reforzar la posición internacional del país al lado de sus aliados occidentales. Según detalló el medio fuente, Aznar vinculó la situación a una posible amenaza para el sistema político español, incluida la monarquía, y cuestionó la gestión actual del Gobierno ante escenarios internacionales complejos.

De acuerdo con la información publicada, Aznar expresó durante un acto en Albacete —dedicado a la presentación de su libro ‘Orden y Libertad’— que España debería respaldar abiertamente a sus aliados frente a Irán. El ex presidente subrayó que no corresponde priorizar “eslóganes ni gritos” como el ‘no a la guerra’, consigna adoptada por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez para evitar la implicación en una operación militar internacional contra el régimen iraní. Según dio cuenta el medio, la prioridad debería centrarse en fortalecer la defensa común y la credibilidad de la alianza atlántica, remarcando que este es un momento clave para reafirmar el valor del Pacto Atlántico y la unidad con socios históricos.

Aznar trasladó su preocupación ante la posible marginalización de España en las decisiones internacionales, especialmente en caso de un retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Consideró a Trump como un líder “enormemente disruptivo”, según recogió el medio, y apuntó que el antiguo mandatario estadounidense no considera a Europa un aliado tradicional, lo que abre el riesgo de que España, bajo la política actual, quede al margen en asuntos globales de relevancia.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de la periodista María José Fuenteálamo, José María Aznar abordó distintos problemas que, en su visión, aceleran la decadencia europea. Señaló factores internos como el auge de populismos tanto de izquierda como de derecha, así como amenazas externas provenientes de estados que buscan redefinir el orden internacional con criterios ajenos a los intereses de las democracias europeas. Según consignó la fuente, Aznar afirmó: "Las democracias liberales están bajo peligro hoy”.

Según publicó el medio, Aznar ilustró esos desafíos señalando el fracaso en materia energética, la creciente dependencia de fuentes externas y el impacto de ciertas políticas climáticas, que en su opinión han propiciado la salida de empresas fuera del territorio nacional. Además, adujo que Europa delegó su seguridad en Estados Unidos y carece actualmente de una defensa autónoma. Aprovechó también para reprochar a Pedro Sánchez su actuación en la OTAN al asumir primero un compromiso con un mayor gasto militar y, más tarde, desdecirse de esa posición, en un momento en el que consideró que se requieren decisiones firmes ante la inseguridad internacional.

El ex presidente criticó la postura que, a su juicio, ha adoptado el Gobierno español en conflictos internacionales. Acusó al Ejecutivo de alinearse con “los terroristas frente a Israel”, de simpatizar con la “dictadura venezolana” y de mostrarse favorable a Irán incluso después de que, según recalcó, el régimen reprimiera con violencia a la ciudadanía en las semanas precedentes.

En otro fragmento de su intervención, Aznar mencionó la importancia de preservar la cohesión de la Unión Europea frente a propuestas de disolución alentadas por algunos politólogos estadounidenses, quienes propugnan el regreso a una “Europa de las nacionalidades”, escenario que, advirtió, podría desembocar en nuevos conflictos bélicos. El medio fuente recogió su llamado a la defensa de la integridad comunitaria como garantía de paz y estabilidad para el continente.

En el debate sobre política comercial, Aznar también se refirió al partido Vox, al que acusó de centrarse en el oportunismo electoral al oponerse al acuerdo de libre comercio con Mercosur. Señaló que este tratado representa una oportunidad estratégica para España y consideró que resulta fundamental para el desarrollo económico del conjunto europeo.

La jornada en Albacete se vio marcada por la polarización social que rodea a estos debates. A la llegada de Aznar al salón donde se celebró el acto, un ciudadano manifestó abiertamente su postura contraria al intervencionismo militar, al gritar “no a la guerra”, reflejando así la persistencia de posturas discrepantes respecto al papel de España en la política internacional y la gestión de los conflictos.

Al cierre del acto, según reportó el medio, Aznar insistió en que el futuro inmediato del país pasa por fortalecer el papel del Partido Popular frente al “sanchismo”, término con el que aludió al actual Gobierno y sus sucesivas crisis. Anunció que, si obtiene una mayoría clara, su formación podrá reconducir lo que describió como una deriva política y social, subrayando que esto solo será posible con el respaldo de la ciudadanía frente a la izquierda y a Vox.